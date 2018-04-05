Американские биржевые площадки в среду продолжили рост, начатый накануне, и за два дня нивелировали обвальное снижение, случившееся на старте недели.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,16% закрывшись на отметке 2644,69 пунктов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,96%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 1,45%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта - до 2,79 процента.

Угроза торговой войны с Китаем все больше начинает походить на торговую заварушку, где стороны обмениваются угрозами ввести друг против друга пошлины на ввозимые товары, ущерб от которых в годовом выражении может составить порядка 50 миллиардов долларов, при общем товарообороте между странами полтриллиона долларов. Тем не менее, как и в истории с пошлинами на металлы для европейских производителей, китайская сага плавно перешла в стадию переговоров, где введение заградительных мер откладывается на несколько месяцев, что в свою очередь даст игрокам в более спокойных условиях оценить грядущий сезон отчетов американских компаний и подумать над тем, в какие из них можно реинвестировать дивидендные 400 миллиардов долларов, которые с марта по май поступят в распоряжение инвесторов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,23%, закрывшись на отметке $68,28 на фоне нормализации ситуации на заокеанских площадках и статистики от Минэнерго США, по данным которой запасы сырой нефти в стране за прошедшую неделю снизились на 4,6 миллиона баррелей.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent по-прежнему выступают отметки $67,50 и $66,80. Сопротивления расположены на $69 и $69,70.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2265,6 п., прибавив 0,07%. На данном этапе техническая картина в индикаторе не претерпела особых изменений, где локальная поддержка находится на отметке 2250 п. и основная все так же на 2240 п., закрепление под которой приведет к снижению в район 2200 п.-2190 п. Сопротивления расположены на 2270 п. и 2300 п.

В текущей ситуации локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 123500 п. и основной 122000. Сопротивления расположены на отметках 126000 п. и 128000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,44, прибавив 0,21% по отношению к доллару США на фоне роста восстановления нефтяных котировок и улучшения конъюнктуры на западных биржевых площадках.

В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 57,70 и 58. Локальные поддержки расположены на отметках 57,40 и 57,10.

В среду министерство финансов России разместило десятилетние ОФЗ с привязкой к инфляции, спрос на которые составил 138 млрд. рублей при предложении в 20 млрд. со средневзвешенной доходности в 2.97%. Основными покупателями по данным ведомства стали российские пенсионные фонды и управляющие компании.