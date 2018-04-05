Торги в РФ откроются ростом индекса Мосбиржи на 0,5%

Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2260, 2250 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2290, 2300 п.

После позитивного старта торгов вероятно дальнейшее повышение индекса МосБиржи в диапазон 2280-2290 п. Этому способствует улучшившийся внешний фон и заметное вечернее повышение стоимости фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация еженедельной статистики по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,08%) и РТС (+0,27%) вновь завершили торги с незначительным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они провели еще один торговый день в состоянии консолидации в рамках сравнительно узких диапазонов.

Несмотря на неблагоприятный внешний фон, сложившийся к началу торгов, мы наблюдали позитивное открытие локального рынка акций. Однако через пару часов индексы МосБиржи и РТС «встали на свои места». Они сползли на негативную территорию и перешли в состояние бокового движения.

Во второй половине дня на выручку российским «быкам» пришла американская статистика. Еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США указали на существенное сокращение запасов сырой нефти в размере 4,6 млн барр., а также на сокращение запасов бензина на 1,1 млн барр. Фьючерсы на нефть отреагировали на свежую статистику уверенным отскоком от своего внутридневного минимума, что позволило индексам МосБиржи и РТС нивелировать внутридневную просадку. Добавим, что среднесрочная техническая картина в указанных индексах по итогам вчерашних торгов не изменилась. Она остается нейтральной.

При оценке влияния внешнеполитического фона на локальный рынок стоит отметить, что Великобритания продолжает демонстрировать парадоксальную логику в отношении России относительно уже нашумевшего «дела Скрипалей». Официальный представитель Великобритании в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявил об отказе от проведения совместного расследования этого инцидента, поскольку РФ не признает его результатов в случае, если они не будут для нее удовлетворительными. Таким образом, утверждение о причастности России к этому делу строится на том, что этому нет иных объяснений.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 8,2 п., или около 0,7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим приростом среди голубых фишек выделились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1,63%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0,82%). Вчера они сумели отскочить вверх от своих среднесрочных минимумов, достигнутых в ходе предыдущих торгов. В качестве информационного повода для оживления покупок в указанных акциях выступила новость о том, что Федеральная антимонопольная служба России одобрила создания «Сбербанком» и «Яндексом» (YNDX RM, -0,60%) совместного предприятия на базе сервиса «Яндекс.Маркет».

Добавим, что в начале текущей недели стало известно, что «Сбербанк» выходит на рынок облачных продуктов совместно с российским системным интегратором «АйТеко». Доля кредитной организации в совместном предприятии составит 60%. Таким образом, «Сбербанк» продолжает стратегию инвестирования в ряд активов, которые не имеют прямого отношения к банковской деятельности, но при этом формируют национальную экосистему в сфере интернет-коммерции для последующего оказания широкого спектра услуг в самых разных областях. В настоящее время закладывается фундамент для будущей трансформации «Сбербанка» в нечто большее, чем просто крупная кредитная организация.

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, +4,37%), Мечел-ап (MTLRP RM, +1,74%) продолжили пользоваться спросом в связи с ожиданиями назначенной на сегодня публикации годовых операционных и финансовых результатов эмитента. Стоит отметить, что привилегированные акции «Мечела» вчера сумели превысить свой долгосрочный уровень сопротивления, располагавшийся в районе 150 руб. В случае, если свежая отчетность будет носить позитивный характер, эти акции могут продолжить движение к отметкам 155 руб., 160 руб.

Заметно слабее рынка торговались бумаги АФК Система (AFKS RM, -2,13%). Явным негативом для них стало заявление главы эмитента Андрея Дубовскова о том, что выплата финальных дивидендов за 2017 год в соответствии с действующей дивидендной политикой маловероятна. Эта неприятная новость стала вполне логичным отголоском судебного спора с «Роснефтью» и «Башнефтью», по итогам которого было заключено мировое соглашение, предполагавшее выплату 100 млрд руб. в пользу «Башнефти». В настоящее время компания АФК Система исполнила указанное обязательство в полном объеме.

Существенно хуже рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, -0,67%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0,88%), Магнит (MGNТ RM, -1,04%), МТС (MTSS RM, -1,15%), Русгидро (HYDR RM, -1,90%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с достаточно сильным повышением в пределах 0,6%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,5%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,6%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 1,9%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное.