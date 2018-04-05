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Внешний фон зовет к спекулятивным покупкам


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Заокеанский рынок акций вчера весь день вновь показывал чудеса.

Первую половину дня фьючерсы на американские индексы уверенно падали, отыгрывая решение Госсовета Китая о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США.

Но с открытием фондовой Америки на рынок пришли массовые покупки, в результате чего по итогам сессии Dow Jones вырос на 0,96%, а S&P 500 - на 1,16%. Но такую динамику не следует рассматривать как снижение опасений относительно развертывания полномасштабной торговой войны между Штатами и Поднебесной. Рост рынка прежде всего был вызван техническими факторами – отскоком от локального минимума начала февраля нынешнего года. 

Кроме того, покупки акций частично были простимулированы приближением отчетного периода американских компаний. Если отчетность будет хорошей, что все и ожидают, доказанная сила американской экономики частично нивелирует торговый конфликт.

Сейчас фьючерсы на американские индексы прибавляют около 0,3%, на 0,2% растет нефть. В ходе вечерней сессии на 0,6% выросли фьючерсы на индекс РТС и акции ВТБ. Более 0,9% прибавил Сбербанк. Это дает основания полагать, что российский фондовый рынок откроется с 0,5-процентным гэпом вверх, и покупки могут превалировать, если внешние индикаторы не развернутся вниз.

Нефть вчера попыталась пробить поддержку в районе 67,5 доллара за баррель, но неожиданно хорошая статистика привела к развороту тренда: Минэнерго США сообщило о сильном, на 1,1%, снижении запасов нефти, в то время как консенсус-прогноз предполагал рост показателя на 0,3%. Но пока нет поводов ни для продолжения роста нефти, ни для повторного тестирования поддержки.

Пара доллар/рубль также не смогла пробить сопротивление 58 руб за доллар и к концу вчерашнего дня опустилась в середину канала 57-58 руб за доллар. Отскок от верхней границы канала был вызван как ростом цен на нефть, так и техническими факторам – поводов для обесценивания российской валюты пока нет.

На фоне общего оптимизма рубль может еще подрасти копеек на 20, но вблизи отметки 57 шорты по паре доллар-рубль стоит закрывать – причин для продолжения роста рубля не наблюдается.

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