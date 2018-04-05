Индекс Мосбиржи может развить движение к отметке 2300 пунктов

Вчера днем рынки лихорадило: с утра на фондовых рынках вновь возобладали коррекционные настроения, так как стало известно, что Китай намерен озвучить очередную порцию ответных мер, что он и сделал. Были анонсирована дополнительная 25%-ную пошлина на 106 американских товаров, включая сою, автомобили, химикаты и самолеты. Планируемые ответные торговые меры Китая оказались соразмерны антикитайским мерам, готовящимся США: объем импорта из Соединенным Штатов, подпадающий под ограничения, составляет около 50 млрд долл.

Столь решительный ответ Китая заставил американскую сторону достаточно оперативно среагировать: президент США Д. Трамп написал в Twitter, что страна не ведет торговой войны с КНР, - она проиграна уже давно предыдущими властями, а экономический советник Д. Трампа Л. Кудлоу отчасти подтвердил, что анонсированные ранее масштабные торговые меры против КНР являются переговорной тактикой и могут быть скорректированы в ходе ожидаемых интенсивных переговоров с КНР. Хотя Л. Кудлоу выразил уверенность, что КНР придется смягчить свою позицию по пошлинам, эти слова, в принципе, также укладываются в переговорную риторику.

Таким образом, пока тема торгового конфликта между США и КНР отошла на второй план, позволив рынку США продолжить восстановление и снятие технической перепроданности в условиях сохраняющегося оптимизма в отношении мировой экономики (вчера поддержку оказала и американская статистика: мартовские данные по новым рабочим местам в частном секторе от ADP (241тыс.) оказались лучше ожиданий; пересмотрены были в большую сторону и данные за февраль) и ожиданий неплохого сезона отчетности в США, стартующего на следующей неделе.

Неплохо себя чувствовал и рынок нефти: фьючерс на Brent вернулся выше 68 долл./барр. на фоне снижения за неделю запасов сырой нефти и бензинов при росте загрузки местных НПЗ.

Улучшение внешней конъюнктуры, выражаемое в инерционном росте азиатских рынков (за исключением КНР, где сегодня выходной) и повышении фьючерса на S&P500 при крепкой нефти окажет заметную поддержку российскому рынку, позволив инвесторам отыгрывать, и внутренние идеи роста, в первую очередь, ожидаемые сильными отчетность Мечела (сегодня) и результаты по РСБУ Сбербанка (завтра).

Мы ждем, что индекс МосБиржи сегодня в первой половине дня будет проторговывать район 2280 пунктов, и, в случае сохранения позитивных настроений на рынке США, постарается развить движение в направлении 2300 пунктов.