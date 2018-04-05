Четверг вполне может стать днем роста российских активов

Европа падала на фоне очередных новостей о взаимных торговых ограничениях США и Китая. Американский рынок также начинал день с глубокого падения, но затем сделал впечатляющий рывок вверх, что и помогло российскому рынку закрыть день в небольшом плюсе. Нефть также ликвидировала большую часть потерь, что помогло выправить ситуацию с бумагами российских нефтяников: «ЛУКОЙЛ» (-0,3%), «Роснефть» (+2,03%), «Сургутнефтегаз» (+0,64%). Банковский сектор также почувствовал перспективы снижения давления на РФ в связи с делом Скрипаля: Сбербанк (+1,63%), «ВТБ» (+0,13%). По бумагам «ВТБ» также повышена рекомендация «Открытие Брокер» до «покупать» в связи с ожиданиями роста дивидендов и прибыли. «ЭНЕЛ Россия» (+0,66%) увеличила прибыль по РСБУ в 2017 году на 17% до 5,9 млрд рублей при росте выручки на 3% до 74,5 млрд рублей. Изменился прогноз агентства S&P по кредитным рейтингам АФК «Система» (-2,13%) на «стабильный». Однако на рынке ожидают, что компания изменит дивидендную политику в связи с ростом долговой нагрузки. Лидером дня стали бумаги «Мечел», которые подорожали на 4,37% на ожиданиях сильной отчётности, которая будет опубликована 5 апреля.

Рубль в течение дня слабел, но к вечеру также смог пойти в контрнаступление против основных конкурентов. Поддержка в вечерние часы обеспечивалась нефтью, которая смогла вернуться выше $67,5 за баррель Brent. Впрочем, днём для рубля также были позитивные новости. Минфин РФ разместил ОФЗ-Ин (корректируемые на инфляцию) выпуска 52002 в объёме 20,36 млрд рублей. Спрос инвесторов превысил 138 млрд рублей при реальной взвешенной доходности 2,97%. Столь высокий интерес объясняется тем, что к концу года многие ожидают ускорение инфляции. Впрочем, как свидетельствуют данные опроса «инФОМ», заказанного ЦБ РФ, ощущения реальной инфляции в стране снизились до исторического минимума в 9,2%, а инфляционные ожидания сохранились на уровне 8,5%. В целом отчёт ЦБ говорит о том, что ожидания населения постепенно снижаются, хотя может потребоваться достаточно длительный период низких цен, чтобы они приблизились к реальным значениям. Кстати, по данным Росстата, с начала года инфляция уже составила 0,8%. Определённый негатив для отечественной валюты внёс Минфин. Согласно планам ведомства, в период с 6 апреля по 8 мая на покупку валюты будет направлено 240,7 млрд рублей, или 11,5 млрд рублей в день. В предыдущий месяц на покупку направлялось 9,7 млрд рублей в день.

Торги в США отличались повышенной волатильностью. В первые часы торгов Dow Jones снижался более чем на 2,1%, но к закрытию дня смог подрасти почти на 1%. Естественно, что эмоциями на рынке продолжает управлять процесс развёртывания торговой войны между США и Китаем. В среду Пекин объявил о заградительных тарифах на 25% для 106 американских товаров, включая автомобили и самолёты. Однако достигнутые в начале дня уровни показались многим возможностью ещё раз выкупить коррекцию. Тем не менее акции Boeing подешевели на 1,02%, хотя начинали среду с провала более чем на 5% в рамках расширенных торгов. Бумаги производителя промышленного оборудования Deere & Co. упали на 2,9%. Акции Amazon (+1,33%) смогли преодолеть негативный фон комментариев Д. Трампа. На рынке полагают, что суждений президента о несправедливости платы Amazon за почтовые услуги недостаточно, чтобы устроить изменения в отрасли. Продолжили восстанавливаться бумаги Tesla (+7,26%) на фоне производственного отчёта за I квартал, который подтвердил отсутствие необходимости заимствований в текущем году. И, наконец, CBS Corp. (+1,76%) планирует купить Paramount Pictures, материнской компанией которой является Viacom (+3,91%). Вспомним также о статистике, которая оказалась весьма неоднозначной. По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал в марте 241 тыс. новых рабочих мест. Ранее ожидалось, что показатель составит более скромные 205 тыс. Индекс деловой активности в сфере услуг упал в марте до 54,0 п. с 55,9 п. в феврале. А также индекс ISM США в непроизводственной сфере составил 58,8 п. при ожиданиях 59,0 п. Рост заказов в обрабатывающей промышленности США составил 1,2% в феврале при прогнозе 1,7%. Индекс волатильности также провёл весьма активный день, который закрыл снижением на 4,93% до 20,06 п.

Внешний фон перед стартом торгов в РФ достаточно позитивный. Нефть в плюсе и торгуется выше $68 за баррель Brent. Большинство рынков Азии также в плюсе. Соответственно, ждём, что и российский рынок попытается продвинуться вверх, а рубль продолжит укрепляться. Многое, конечно, будет определяться внешними сигналами, но даже по делу Скрипаля наметились определённые позитивные подвижки. Поэтому четверг вполне может стать днём роста российских активов.