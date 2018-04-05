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Объем валютных интервенций Минфина станет существенным драйвером ослабления рубля


Рынки / Валюта
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Вчера российский рубль предпринял попытку преодолеть психологическую отметку в 58 против доллара, но оперативно откатился к уровню 57.4 по итогам сессии.

Причиной такого движения послужила волатильность на нефтяном рынке: цена за баррель Brent опускалась до $66, но устремилась выше $68 после публикации отчета о сокращении запасов сырой нефти в США.

Сырьевые эксперты SG отмечают, что нефтяные цены оказались под влиянием двух противоположных факторов. С одной стороны, угроза возобновления санкций США против Ирана (12 мая) толкает цены вверх. С другой, первые признаки торговой войны между США и Китаем ставят под угрозу устойчивость мирового спроса на энергоресурсы. 

Если фактор спроса на данный момент сложно поддается оценке, то вероятность введения санкций аналитики оценивают как высокую, особенно после отставки Р.Тиллерсона с поста госсекретаря США. Первичный ценовой эффект оценивается в +$5/барр., хотя превышение баррелем Brent отметки $70 (комфортного уровня для Саудовской Аравии) может вновь раскрутить маховик добычи и достаточно быстро заместить долю Ирана. По этой причине, аналитики SG сохраняют свой прогноз $66/барр. Brent в среднем до конца 2018 г. 

Объявление интервенций Минфином пока не вызвало существенной реакции курса. Покупки валюты с 6 апреля по 8 мая составят $4.2 млрд/мес. ($200 млн/день). Как мы отмечали вчера, объем покупок валютных интервенций станет существенным драйвером ослабления курса в условиях предстоящего сезонного сужения профицита счета текущих операций (SGe: USD/RUB 59.6 на конец 2к’18).


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