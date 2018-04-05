"Мегафон" и Mail.ru Group инвестируют в агрегатор такси

Весь раунд инвестиций составит $35 млн., из которых МегаФон заплатит до $14 млн. и приобретет до 31% компании, а Mail.ru Group вложит до $12 млн. и получит до 26%.

В целом мы бы не приветствовали, если бы Mail.ru Group сделала большую ставку на бизнес такси, который для успеха требует существенных инвестиций. Тем не менее полные условия сделки неизвестны, как и планы Mail.ru Group в отношении этого бизнеса, а $12 млн. платы группы за долю в активе - небольшая сумма по сравнению со свободными денежными потоками группы выше $250 млн. за 2017 год.

Для Ситимобил партнерские отношения с Mail.ru Group выгодны, т. к. позволяют потенциально расширить онлайн-охват сервиса за счет пользователей соцсетей Mail.ru Group.

В случае с МегаФоном возможности синергии не столь ясны: нам непонятно, в каком аспекте взаимодействия оператора со своими абонентами мог бы естественным образом вписаться сервис такси, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



