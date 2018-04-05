FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Во второй половине на фондовых площадках усилится волатильность


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
На открытии рынок растет, основные бумаги и индексы прибавляют около 0,5%.

Такая динамика связана с внешним фоном. Немного поднялась в цене и нефть, которая сейчас торгуется выше $68 за баррель. Динамика промышленных металлов пока отрицательная. Из важной статистики, выходящей сегодня, стоит обратить внимание на данные по индексу потребительской уверенности в России и еврозоне, розничным продажам и индексу цен производителей в еврозоне, внешней торговле в США. 

Оптимизм потребителей в России восстанавливается быстрыми темпами. Я не исключаю, что если сегодня индекс за 1-й квартал окажется выше -10 п., то аналитики ведущих брокерских домов повысят рекомендации по бумагам компаний с высокой долей розничных продаж. В США появятся комментарии относительно будущей динамики импорта и экспорта на фоне назревающей торговой войны с Китаем.

Я ожидаю, что во второй половине на фондовых площадках усилится волатильность. В случае негативной реакции на статистику индекс Мосбиржи откатится в диапазон 2220–2230 пунктов. Если этого не произойдет, то сессия для него, вероятно, закроется в диапазоне 2280–2290. На мой взгляд, инвесторы далеки от оптимистических настроений. Спекулянты просто отыгрывают динамику на зарубежных биржах. На валютном рынке ожидаю боковик, ориентир по паре USD/RUB: 57,50–58.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ