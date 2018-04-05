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Тучи опять затянули небо над биткоином


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
По итогам вчерашних торгов биткоин подешевел на 8,37%, опустившись в цене ниже $7 тыс. Тучи опять затянули небо над самой популярной цифровой монетой.

Вслед за биткоином сильно в цене потеряли и альткоины. В результате чего его доля на рынке увеличилась с 44,7% до 45,1%. Общая капитализация криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент $249,8 млрд. 

Причиной активизации продавцов стали новости о том, что пользователи биржи Binance не могут залогиниться. Поскольку явление носило массовый характер и информация быстро разлетелась по чатам и другими популярным информационным каналам, то в сети поползли слухи о новой хакерской атаке на Binance. Биржа быстро устранила проблему, но к этому моменту цена пробила важные технические уровни. 

Затем участники рынка негативно отреагировали на новости из Южной Кореи. Южнокорейская Комиссия по справедливой торговле (FTC) потребовала от 12 криптовалютных бирж перезаключить контракты с клиентами, чтобы улучшить их защиту. 

В итоге к закрытию торгов в Штатах на бирже Bitfinex курс пары BTC/USD упал до $6725. На торгах в Азии продавцы его продавили до $6564. 

Если опираться на технический анализ дневного тайм фрейма, то зона $6200-$6300 может не устоять. Теперь интересно посмотреть, как воспримут текущую цену и ситуацию на рынке европейские трейдеры и инвесторы. Вчера они вызвали массовое закрытие длинных позиций, которые открывались от $6425 (1 апреля 2018 года). 

Чтобы покупатели опять стали открывать новые длинные позиции, им нужно пройти два ценовых уровня на отметках $6745 и $6920. Если продавцы активизируются, то по цене самой популярной криптовалюты остаются высокими риски уйти ниже $6425 за биткоин.

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