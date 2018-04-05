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Дерипаска выдвинут в совет директоров "Норникеля" впервые с 2012 года


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По сообщению газеты Коммерсант, Олег Дерипаска, владелец En+ и бывший президент Русала, может быть выдвинут кандидатом в совет директоров Норильского никеля.

Мы не исключаем, что данная новость повысит накал спора между основными акционерами  Норильского никеля (Интерросом и Русалом) по вопросу распределения инвестиций и дивидендов, однако на фундаментальном состоянии компании на данный момент, она, на наш взгляд, не отразится.

Напомним, Дерипаска вышел из совета директоров Норильского никеля в 2013 г. после подписания соглашения, положившего конец конфликту между акционерами. С тех пор интересы Русала в совете директоров представлял Максим Соков. Мы ожидаем, что заседание совета директоров Норильского никеля, на котором будет рассматриваться список кандидатов в состав совета и обсуждаться вопрос о выплате дивидендов, состоится в конце апреля – начале мая (в прошлом году оно проводилось 28 апреля).

Несмотря на усиление рисков корпоративного управления, мы сохраняем позитивный взгляд на инвестиционную привлекательность Норильского никеля. Наша позиция обусловлена, в том числе, привлекательным составом корзины сырья, производимого Норильским никелем, благодаря чему компания торгуется с коэффициентом EV/EBITDA на спотовых котировках, равным 6,8x.

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