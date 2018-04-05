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Мнения аналитиков

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Рост инфляционных ожиданий ограничил масштаб снижения ставки ЦБ в марте


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
По данным опроса ЦБ, инфляционные ожидания населения в марте не только не снизились, но даже показали небольшой рост (8,5% г./г. против 8,4% г./г. в феврале).

Впрочем, эту цифру Э. Набиуллина уже озвучила в ходе пресс-конференции по итогам заседания ЦБ 23 марта. Мы полагаем, что отсутствие улучшений в ожиданиях населения явилось одним из факторов снижения ставки лишь на 25 б.п., и возможно, что при существенном снижении ожидаемой инфляции регулятор предпочел бы снизить ставку на 50 б.п.

Согласно ответам респондентов, среди основных триггеров инфляции выделяется фактор выборов: опрошенные отмечали, что цены вряд ли будут расти до выборов, но после их проведения, наоборот, ускорят рост. Не исключено, что факт проведения выборов и подтолкнул ожидаемую инфляцию вверх. О дальнейшей динамике инфляционных ожиданий судить сложно, но, на наш взгляд, есть ряд аргументов в пользу их стабилизации (или, как минимум, замедления снижения).

Во-первых, отметим, что инфляционные ожидания в российской экономике достаточно адаптивны и следуют за фактической инфляцией. Т.к. в последнее время инфляция снижалась в годовом выражении, вслед за ней снижались и ожидания населения. Однако мы ожидаем, что по итогам марта инфляция немного ускорится (до 2,3-2,4% г./г.), что вряд ли останется незамеченным для ожиданий населения.

Во-вторых, в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания ЦБ Э. Набиуллина, на наш взгляд, достаточно осторожно говорила о перспективах снижения инфляционных ожиданий, отметив, что они "очень изменчивы". В целом мы полагаем, что решения ЦБ в будущем будут достаточно тесно связаны с динамикой инфляционных ожиданий, а их незаякоренность будет ограничивать потенциал смягчения монетарной политики.

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