FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Участники рынка ОФЗ поверили в рост инфляции


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
В ходе вчерашнего аукциона участники проявили высокий спрос (138 млрд руб.) на новые инфляционные ОФЗ 52002 номиналом 20 млрд руб.

Однако для реализации всего предложения Минфину пришлось предоставить заметную премию к рынку: реальная доходность по цене отсечения составила 2,99%, что на 27 б.п. ниже реальной доходности 52001 и транслируется в ценовой дисконт 2 п.п. Это соответствует ожидаемой инфляции в долгосрочной перспективе на уровне 4,05% (10-летние бумаги предлагают YTM 7%). Среди удовлетворенных заявок большие объемы (4,74 млрд руб.) пришлись на цены 96,26% и 96,3696% от номинала (4,74 млрд руб. и 2,1 млрд руб., соответственно), что может свидетельствовать об ограниченном круге покупателей. Наличие премии и неудовлетворенный спрос свидетельствуют о том, что основная часть инвесторов рассчитывала на еще большую реальную доходность, считая таким образом, что инфляция будет оставаться преимущественно ниже 4%. Стоит отметить, что котировки 52001 вчера поднялись на 0,3 п.п. (до 99,3%, что соответствует реальной доходности 2,66%). Также на вторичных торгах подорожали и 52002 до 96,7%. Мы считаем, что до конца года этот выпуск подорожает до 99-100% от номинала, если наши предположения по восстановлению инфляции реализуются. 


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ