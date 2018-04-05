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В связи с праздниками в Китае торги на рынке драгметаллов проходят на низких объемах


Commodities / Рынки
Оксана Лукичева
Оксана Лукичева
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Рынки золота, серебра и платины сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США, а рынок палладия реагирует ростом на восстановление фондового рынка.

Китайские трейдеры отдыхают в четверг и пятницу в связи с национальными праздниками, что снижает торговую активность.

Цены на золото и серебро в Шанхае на SGE подросли, стоимость платины понизилась, объёмы торгов упали, китайский юань немного ослабел к доллару США. Запасы в золотых ETF-фондах подросли, запасы в палладиевых ETF-фондах понизились, запасы в остальных фондах драгоценных металлов не изменились.

По данным Московской биржи, объём торгов золотом в марте 2018 г. вырос до 3,5 тонны против 2,5 тонны в феврале 2018 г., но оставался ниже прошлогодних объёмов.

Цены на золото вновь протестировали сильный уровень сопротивления $1351, после чего произошла коррекция цен вниз до уровня $1329. Консолидация в диапазоне продолжается.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1325-1300, уровни сопротивления – $1365-1390.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $16,51, после чего понизились к уровню $16,20. Фундаментально рынок серебра остаётся хуже рынка золота. Отношение золота к серебру составляет 81,68 пункта. Отношение платины к серебру составляет 55,99 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,0-15,90, уровни сопротивления – $16,30-16,85.

Цены на платину на фоне ожидаемого снижения промышленного потребления понизились к уровню $913. Спред между золотом и платиной составляет $420/унция. Спред между платиной и палладием составляет $12,5/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $900-876, уровни сопротивления – $928-943.

Цены на палладий снижались к уровню $912 в корреляции с падением фондового рынка, после чего смогли восстановиться до уровня $922.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $912-896, уровни сопротивления – $925-946.

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