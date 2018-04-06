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Возможность роста в индексе Мосбиржи ограниченна из-за разрастания торговых войн


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Российский рынок заметно подорожал накануне вечером. Индекс МосБиржи поднялся к 2297 пунктам и встал ровно под психологически значимой отметкой 2300 пунктов.

Одновременно, это техническое сопротивление, пробой которого откроет дорогу к области стратегических сопротивлений 2225-2325 пунктов. Однако много сомнений в том, что это случится сегодня.

Утренние продажи фьючерса на индекс S&P (-0,9% на премаркете) и снижение котировок нефти создают минорный фон перед открытием российской сессии в пятницу. Временно отойдя от давления на торговый Китай, президент США Дональд Трамп переключился на Африку. Накануне было принято решение приостановить право на освобождение от уплаты пошлин на одежду из Руанды, «под раздачу» также попали Уганда и Танзания. 

Торговая война, которую затеяли США под лозунгом «Америка прежде всего», ищет тонкие места в отношениях с международным сообществом и, найдя, успешно ими пользуется. Мировые рынки капитала, только успокоившиеся насчет осложнений отношения между США и Китаем, снова накрывает волна страхов. 

В пятницу утром с большой долей вероятности отечественные бенчмарки просядут на 0,1%-0,3%, в течение дня могут слегка дорожать те активы, что не поднимались в цене в среду и четверг. Внутренних поводов для активного роста тоже нет. Индекс МосБиржи проведет финал недели в консолидации в границах 2270-2300 пунктов, индекс РТС - в пределах 1245-1260 пунктов.

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