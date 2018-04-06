Курс рубля усилит снижение на новых заявлениях Трампа

К евро падение было значительно меньше из-за его ослабления к доллару на спот-рынке Форекс. Курс доллара повысился на 0,46%, до 57,71 руб., курс евро – на 0,09%, до 70,62 руб.

На американскую валюту благоприятное влияние оказало снижение напряженности относительно угрозы разрастания торговой войны между США и Китаем, а также рост доходности десятилетних американских облигаций. Градус напряженности снизился. Власти США изъявили желание вести переговорный процесс с Китаем по поводу торговых отношений. Однако, как продемонстрировали дальнейшие события, ситуация здесь сложнее, чем кажется на первый взгляд. Тем не менее, по итогам дня нефть подорожала, а мировые фондовые индексы закрылись ростом на 0,5% - 1%. Курс рубля снизился к доллару до 57,78 руб., а к евро – до 70,80 руб.

В пятницу, 6 апреля, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,8%, до $67,98. Бегство в защитные активы вызвало укрепление йены, франка и золота. Его спровоцировала администрация Белого Дома. Она опубликовала поручение Дональда Трампа торговому ведомству страны рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на китайские товары до $100 млрд.

Власти США считают, что Китай неправильно поступил, подняв тарифы на американские товары, но при этом постоянно добавляют, что открыты к переговорам для сокращения дефицита торгового баланса между США и Китаем. Из-за этой неопределенности на мировых биржах сохранятся импульсивные разнонаправленные ценовые колебания активов. Сегодня нужно ждать ответа Китая по поводу планируемого поднятия тарифов.

Открытие торгов на Московской бирже по паре доллар/рубль стоит ожидать в районе 57,90 руб., а по паре евро/рубль – около 71,00 руб. Из-за торговой войны США с Китаем для курса доллара появились предпосылки в пятницу закрыться выше 58 руб. В паре евро/рубль сопротивлением выступит уровень 71,40 руб.