Сегодня фондовые индексы РФ отступят от достигнутых накануне уровней

Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2280, 2270 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2300, 2310 п.

После негативного старта торгов не исключено дальнейшее сползание индекса МосБиржи в диапазон 2270-2280 п. Этому способствует явно ухудшившийся внешний фон. Кроме того, в пользу локальных «медведей» могут сыграть ожидания возможного введения санкций в отношении крупных российских бизнесменов со стороны США.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация большого блока мартовских статистических данных, характеризующих состояние рынка труда в США (15.30 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1,35%) и РТС (+1,05%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они открылись с заметным разрывом вверх благодаря позитивному внешнему фону. Во второй половине дня локальные фондовые индексы усилили свое повышение вслед за восходящим движением основных рынков акций в Европе и в США.

Стоит отметить повышенную волатильность нефтяных фьючерсов, которая наблюдалась в ходе вчерашних торгов. Ожесточенное противостояние участников сырьевых торгов завершилось победой «быков». Впрочем, уже сегодня утром контракты на нефть сорта Brent растеряли весь свой вчерашний прирост, что представляется стимулом для негативного старта торгов в России.

Несмотря на заметный вчерашний прирост индексов МосБиржи и РТС, среднесрочная техническая картина в них не изменилась. Она остается нейтральной, поскольку указанные индексы продолжают движение в средней части своих трехмесячных диапазонов. Для выхода за указанные границы им необходимо сдвинуться, как минимум, на 5-7% от текущих значений.

Значимым фактором риска для индексов МосБиржи и РТС по-прежнему выступает угроза ужесточения внешних санкций в отношении РФ со стороны западных стран. Несмотря на то, что локальный рынок уже адаптировался к недружественным политическим заявлениям, он едва ли сможет игнорировать новые экономические ограничения в отношении конкретных бизнесменов и крупных компаний. Вчера в СМИ появились неподтвержденные слухи о том, что до конца текущей недели со стороны США могут быть введены санкции в отношении ряда российских олигархов.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние несущественной бэквордации величиной в 4,3 п., или около 0,3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явно сильнее рынка вчера выглядели представители финансового сектора: Сбербанк-ао (SBER RM, +2,47%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +3,02%), ВТБ (VTBR RM, +3,02%). С технической точки зрения в указанных бумагах продолжился коррекционный отскок от достигнутых недавно среднесрочных минимумов. Впрочем, они имели и собственные стимулы для роста, связанные с корпоративными событиями эмитентов. Так, обыкновенные акции банка ВТБ продолжают пользоваться спросом на фоне недавних слухов о том, что предстоящие годовые дивидендные выплаты по ним могут увеличиться не менее чем в 2,5 раза. Таким образом, дивидендная доходность по акциям ВТБ за 2017 год может составить более 5% от их текущей биржевой цены.

Что же касается акций «Сбербанка», то повышенный интерес к ним мог быть связан с назначенной на сегодня публикацией финансовой отчетности эмитента по РСБУ за 1 квартал 2018 года. Инвесторы и спекулянты уже привыкли к стабильно сильным квартальным отчетам кредитной организации. И на этот раз они не ожидают исключения из указанной тенденции.

Существенно сильнее рынка также закрылись бумаги Новатэк (NVTK RM, +2,24%), Татнефть-ао (TATN RM, +2,47%), ИнтерРао (IRAO RM, +2,08%), НЛМК (NLMK RM, +2,49%), FIVE-гдр (FIVE RM, +4,65%), Газпром нефть (SIBN RM, +3,51%).

Одним из наиболее заметных движений во втором эшелоне стала резкая просадка бумаг Мечел-ао (MTLR RM, -4,26%), Мечел-ап (MTLRP RM, -7,57%). Они подверглись распродажам по факту публикации годовых операционных и финансовых результатов эмитента. По итогам 2017 года прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам ПАО «Мечел», увеличилась на 62%. Она возросла до уровня в 11,55 млрд руб. Вместе с тем, по итогам 4 квартала 2017 года прибыль компании драматически сократилась на 93%, до уровня 443 млн руб.

Указанные квартальные данные выглядят еще более тревожными на фоне того, что чистый долг «Мечела» без учета штрафов и пеней за минувший год сократился лишь на символические 0.6%. Таким образом, перегруженная долгами компания продолжает борьбу за свое существование в нынешнем виде с имеющимися активами.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с сильным понижением порядка 1%. Контракты на нефть сорта Brent в противовес вечернему приросту подешевели на 0,7%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 не изменил своего значения. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Сегодня локальные фондовые индексы отступят от достигнутых накануне уровней.