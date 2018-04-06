FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

В начале торгов возможно укрепление доллара на фоне увеличения спроса на защитные активы


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В четверг на рынке акций было отмечено некоторое повышение.

Акции Газпром нефти (SIBN) подорожали на 3.5%, ВТБ (VTBR) – на 3.0%, НЛМК (NLMK), Сбербанка (SBER) и Татнефти (TATN) – на 2.5%.

Улучшению обстановки на рынке способствовал внешний фон: опасения в отношении «торговых войн» немного смягчились, а цены на энергоносители получили поддержку после выхода сообщений о неожиданном сокращении запасов сырой нефти в США. Между тем годовая финансовая отчетность Мечела вызвала негативную реакцию. Обыкновенные акции компании (MTLR) подешевели на 4.3%, привилегированные (MTLRP) – на 7.6%. Чистая прибыль Мечела за 2017 год (11.6 млрд. руб.) позволяет нам сохранить оценку ожидаемых дивидендов в 16 руб. на привилегированную акцию, однако решение по дивидендам зависит не только от дивидендной политики компании, но и от одобрения ее кредиторами. 

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Центрального телеграфа (CNTL) подорожали на 7.1%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 5.0%, Саратовского НПЗ (KRKN) – на 4.1%.

Фондовые индексы США повысились еще на 0.5% - 1.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись в заметном плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС. После закрытия торгов в США стало известно, что президент Д. Трамп предложил расширить пошлины на импорт из Китая и увеличить объем импорта, подпадающего под пошлины, еще на $100 млрд, что вызвало негативную реакцию в виде возобновления снижения по фьючерсам на фондовые индексы США и некоторого сокращения доходности по казначейским облигациям США, которые служат инвесторам «защитным» активом в период повышенной неопределенности.

Во второй половине дня (15:30 мск) в США ожидается выход данных по рынку труда, которые часто становятся поводом к росту волатильности по фондовым индексам.

В валютной секции в начале торгов возможно укрепление доллара на фоне увеличения спроса на «защитные» активы.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ