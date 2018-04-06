В начале торгов возможно укрепление доллара на фоне увеличения спроса на защитные активы

Акции Газпром нефти (SIBN) подорожали на 3.5%, ВТБ (VTBR) – на 3.0%, НЛМК (NLMK), Сбербанка (SBER) и Татнефти (TATN) – на 2.5%.

Улучшению обстановки на рынке способствовал внешний фон: опасения в отношении «торговых войн» немного смягчились, а цены на энергоносители получили поддержку после выхода сообщений о неожиданном сокращении запасов сырой нефти в США. Между тем годовая финансовая отчетность Мечела вызвала негативную реакцию. Обыкновенные акции компании (MTLR) подешевели на 4.3%, привилегированные (MTLRP) – на 7.6%. Чистая прибыль Мечела за 2017 год (11.6 млрд. руб.) позволяет нам сохранить оценку ожидаемых дивидендов в 16 руб. на привилегированную акцию, однако решение по дивидендам зависит не только от дивидендной политики компании, но и от одобрения ее кредиторами.

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Центрального телеграфа (CNTL) подорожали на 7.1%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 5.0%, Саратовского НПЗ (KRKN) – на 4.1%.

Фондовые индексы США повысились еще на 0.5% - 1.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись в заметном плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС. После закрытия торгов в США стало известно, что президент Д. Трамп предложил расширить пошлины на импорт из Китая и увеличить объем импорта, подпадающего под пошлины, еще на $100 млрд, что вызвало негативную реакцию в виде возобновления снижения по фьючерсам на фондовые индексы США и некоторого сокращения доходности по казначейским облигациям США, которые служат инвесторам «защитным» активом в период повышенной неопределенности.

Во второй половине дня (15:30 мск) в США ожидается выход данных по рынку труда, которые часто становятся поводом к росту волатильности по фондовым индексам.

В валютной секции в начале торгов возможно укрепление доллара на фоне увеличения спроса на «защитные» активы.