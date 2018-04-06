Глобальное падение спроса на металлы и энергоносители может негативно сказаться и на России

Тем более, что впереди отчётный период, а в США это будут первые результаты под влиянием налоговой реформы. Российскому рынку также помогла нефть, которая удержалась выше $68 за баррель Brent: «ЛУКОЙЛ» (+1,29%), «Роснефть» (+0,95%), «Сургутнефтегаз» (+1,51%), «Газпром Нефть» (+3,51%). Дело Скрипаля, затеянное британцами, начинает пробуксовывать, но и без этого российский зарубежный капитал напуган заявлениями о возможных заморозках, что вынуждает деньги возвращаться под родную юрисдикцию. Первыми на это реагируют банковские бумаги: Сбербанк (+2,47%), «ВТБ» (+3,02%). В «Открытие Брокер» также повысили рекомендации по «ВТБ» до «покупать». «ВТБ», согласно информации в СМИ, распределит до 60% от прибыли по МСФО в виде дивидендов. «Мечел» (-4,26%) стал разочарованием дня. Прибыль компании по МСФО выросла в 2017 году до 11,6 млрд рублей, но вот в IV квартале сократилась до 443 млн рублей по сравнению с 6,12 млрд рублей в III квартале. Кроме того, массированная задолженность сократилась лишь на 0,6% за год. «Мегафон» (-0,02%) выходит на рынок онлайн-такси со своей дочкой Mail.ru через агрегатора «Сити-Мобил». Первые инвестиции в проект составят $35 млн. Впрочем, данный сегмент рынка уже весьма тесный и перспективы на нём заработать становятся всё более туманными. Впрочем, для пользователей такси лишняя конкуренция будет означать ещё один повод для снижения цен. Естественно, что у Yandex (+2,91%) позиции более сильные, так как компания уже давно занимается подобным бизнесом и миновала этапы первоначальных вложений. Лидерами роста и падения в четверг также стали: X5 Retail (+4,65%), привилегированные Сбербанк (+3,02%), НЛМК (+2,49%), а также «Руснефть» (-2,41%), АФК «Система» (-0,52%), «ФСК ЕЭС» (-0,39%).

Рубль имел все шансы на укрепление, но не смог удержаться от следования за мировой тенденцией. Дело в том, что доллар существенно укрепился на глобальном рынке. Фьючерс на индекс доллара прибавлял около 0,4%, торгуясь на отметке 90,15 п. К тому же можно говорить о снижении ставок МБК внутри страны, что свидетельствует о снижении спроса на отечественную валюту. Впрочем, пока поводов для волнений нет, так как пара USD-RUB торгуется в достаточно узком диапазоне, хотя оснований для резких движений было предостаточно. С 6 апреля Минфин увеличит закупки валюты до 11,5 млрд рублей в день по сравнению с 9,7 млрд рублей до 5 апреля.

Внешний фон перед открытием торгов в России негативный. Очередные меры США по возведению торговых барьеров, без сомнений, приведут к ответной реакции Пекина. Главным пострадавшим в этом процессе будет мировая торговля. Конечно, торговая война между США и Китаем создаёт некоторые возможности для российского экспорта, но глобальное падение спроса на металлы и энергоносители может негативно сказаться и на России. Ждём старта торгов в небольшом минусе.

С другой стороны, дело Скрипаля продолжает вызывать всё больше вопросов. Заседание Совбеза ООН стало площадкой для яркого выступления российского представителя и для достаточно скромных речей Великобритании и США. Меж тем, очередные меры против российского капитала в США и Великобритании продолжат стимулировать российские деньги к возвращению на Родину.