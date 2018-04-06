Рубль: вниз вместе со всеми

По оценкам рынка, в прошлом месяце рост количества рабочих мест должен был составить примерно 200 тыс. при росте средней заработной платы на 2,7%. Более высокие темпы роста оплаты труда могут быть расценены рынком как аргумент в пользу ужесточения позиции Федрезерва. Однако главной темой на рынках остается напряженность в торговых отношениях между США и Китаем; согласно последним новостям, президент Трамп поручил Минфину США рассмотреть вопрос о введении таможенных пошлин на товары из Китая еще на 100 млрд долл.

Индекс S&P 500 вчера закрылся ростом на 0,7%, индекс доллара вырос на 0,4%. Нефтяной рынок также торговался в положительной зоне (Brent 68,5 долл./барр., +0,7%). Большинство валют развивающихся стран провели сессию в отрицательной зоне. Их сводный индекс (без Азии) снизился на 0,5%. Российский валютный рынок двигался в общем русле: курс USDRUB открылся с гэпом вверх, на отметке 57,6 (+0,3%), и ко второй половине дня на фоне достаточно активного спроса со стороны иностранных игроков достиг уровня 57,8. Ближе к концу сессии на Московской бирже рубль благодаря нефти отыграл часть потерь, но все равно закрылся снижением на 0,5% (57,70). Объем торгов в паре доллар/рубль остается ниже средних исторических значений; вчера он составил 3,8 млрд долл. Среди валют других развивающихся стран худшую динамику показала турецкая лира (−1,3%), подешевевшая на новостях о возможной отставке вице-премьера Турции Мехмета Шимшека.