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Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале торгов пятницы на внешнем негативе. Возросшая опасность торговых войн понизила спрос на риск.

 

Ожидается открытие рынка с понижением на 0,5% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2285 пунктов, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2280 и 2270 пунктов, а в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2300 и 2310 пунктов, оценивает положение Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Снижение спроса на риск окажет давление на котировки рубля в начале сегодняшних торгов, рассуждает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 57,1-58,3 рубля, для европейской валюты — 69,9-71,3 рубля, оценил он.

Сегодня рынки будут следить за данными по числу занятых в несельскохозяйственном секторе и уровнем безработицы в США в марте, отметил Константин Кочергин из банка "Восточный".

Прогноз курса доллара: 57,5-58, евро 70,15-70,85 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 0,7-1% на фоне сообщений о переговорах США и КНР по предотвращению возможных торговых войн.

Однако впоследствии президент Дональд Трамп все же поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

Азиатские биржи с утра в основном снижались – в пределах 0,4%, японский Nikkei 225 - на 0,4%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,9-1,1%. Стоимость нефти на утренних торгах сокращалась на 0,7%, до 67,9 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2234 доллара против 1,2239 доллара за евро на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ вырос в четверг по основным индексам вслед за финансовым и нефтегазовым секторами на внешнем позитиве. Индекс Мосбиржи к закрытию увеличился на 1,35%, до 2296,25 пункта, индекс РТС - на 1,05%, до 1253,47 пункт.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 0,27 рубля, до 57,71 рубля, евро - на 0,06 рубля, до 70,62 рубля.

 

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