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Ближайшая цель по UST’10 находится в диапазоне 2,85-2,90%


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Базовые ставки в развитых странах начали второй квартал ростом: UST’10 2.82% (+8 бп относительно закрытия 30-го марта), Bunds’10 0.51% (+2 бп).

Стратеги Societe Generale находят данный расклад более чем закономерным, принимая во внимание постепенное улучшение экономической статистики и некоторую стабилизацию риск-аппетитов (США), а также шансы увидеть более четкие сигналы о нормализации процентной политики на ближайших заседаниях по ДКП (Европа). 

Наши коллеги полагают, что направление как для американских, так и для европейских ставок на ближайшую перспективу останется наверх. В частности, ближайшая цель по UST’10 находится в диапазоне 2.85-2.90%, что представляет особенный интерес на фоне сегодняшней публикации мартовского отчета по рынку труда (15:30 мск).


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