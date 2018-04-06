Mail.ru инвестирует в "Сити Мобил": умеренно негативно

Ситимобил начал работу как офлайн-сервис заказа такси. Недавно компания перестроила бизнес-модель, сфокусировавшись на онлайн-сегменте: на данный момент более 65% поездок заказывают через приложение.

Mail.Ru Group инвестирует до 12 млн долларов и получит миноритарную долю в компании, которая составит около 26%. При этом Mail.Ru Group не будет консолидировать Ситимобил.

Мы по-прежнему скептически относимся к стратегии Mail.ru в области M&A, которая, как мы считаем, отвлекает денежные средства из профильного бизнеса Mail.ru и несет множество рисков, связанных с монетизацией и окупаемостью. Таким образом, мы считаем новость УМЕРЕННО НЕГАТИВНОЙ для акций компании.