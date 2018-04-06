Рынок США: покой нам может только сниться

Первый испуг от разворачивающихся на наших глазах торгово-военных действий прошел и поскольку на информационном фронте в ходе торгов ничего не случилось, то участники рынка предпочли свести свою активность к минимуму. Оборот на вчерашних торгах был близок к минимумам этого года, а по акциям, входящим в индекс S&P500, вообще минимальным. Поэтому в основном отыгрывались какие-то локальные идеи как в плюс, так и в минус.

Лучше всех выглядели акции сырьевого сектора, которые в среднем подорожали на 1,9%. Причем рост наблюдался не только в акциях нефтяных и газодобывающих компаний, что вполне естественно на фоне роста цен на черное золото, но также и в акциях компаний, занимающихся добычей и переработкой промышленных и драгметаллов - меднорудной Freeport - McMoRan (FCX, +4,45%), алюминиевой Alcoa (AA, +1,47%) и золотодобывающей Newmont Mining (NEM, +0,72).

Также очень даже неплохо смотрелись акции промышленных компаний, поднявшиеся в цене в среднем на 1,2%. Здесь максимальный вклад в рост сектора вполне ожидаемо сделали акции Boeing (BA, +2,74%), которые накануне явно отставали в росте по сравнению со всеми остальными. Как видим, вчера они быстро ликвидировали свое отставание.

А вот где дела вчера шли неважнецки, так это в сегменте биотеха. Все же в нынешней весьма нервной обстановке инвесторы не готовы серьезно вкладываться в относительно долгосрочные медицинские проекты. И мы видим, что там сейчас правят бал прежде всего спекулянты, которые, пользуясь общей обстановкой, покупают эти акции накоротке и тут же их продают, как только они приносят минимальную прибыль.

Главным же пострадавшим по итогам вчерашних торгов стали акции Micron Technology (MU, -6,65%), которые после «наезда» аналитиков UBS, снизивших оценку этих акций и давших рекомендацию SELL от текущих уровней, хоть и смогли удержаться на поддержке в районе $50, но все же понесли очень и очень значительные потери.

А вот еще одна интересная компания технологического сектора - софтверная британская компания Micro Focus (MFGP, +7,02%) после достаточно эпического падения более чем на 50% 2 недели назад, начала, судя по всему, восстанавливать свои позиции. Она уже выросла от достигнутого дня почти на 20%, но потенциал у нее конечно гораздо больше, и в ближайшее время можно ожидать ее поход к уровням в $20, то есть где-то на 30% выше от текущих уровней.

Ожидания рынка 6 апреля

Казалось бы пятница. Казалось бы - надо готовиться к выходным. Но… покой нам может только сниться.

Все началось еще вчера вечером, когда уже после окончания торгов в очередной раз выступил президент Трамп и в очередной раз стал «долбить» Китай своими тарифами. Введение новых тарифов может коснуться товаров на сумму еще в 100 млрд. долларов. На что Китай тут же ответил, что в этой войне он будет идти до конца. И вновь рынки «на ушах». Фьючерсы на основные американские индексы тут же стыдливо покраснели и рухнули на процент и более. К утру ситуация немного успокоилась, но все же, если честно, не сильно. К 13-00 мск все фьючи на индексы теряют до 0,5%. Мы, конечно, уже видели как выкупаются провалы и поболее - позавчера мы из минус 2-х процентов ушли в плюс 1 легко и просто. Вполне возможно, что и сегодня спекулянты смогут организовать такое же шоу.

Однако и помимо «вестей с фронта» сегодня есть за чем следить и по поводу чего переживать. В 15-30 появится целый блок важнейших макроданных по безработице. И если сам уровень безработицы продолжает находиться на нижайшем за многие годы уровне (в районе 4,0%), то вот данные о новых рабочих местах в несельскохяйственном и частном секторах, как предполагают аналитики, будут хуже, чем за прошлый период. Причем намного хуже. И если все эти данные выйдут инлайн, то это вполне может стать новым поводом для взрыва волатильности.

А еще ко всему этому как бы вишенкой на торте будет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Чикаго в рамках пленарного заседания престижного Экономического клуба. Начнется это заседания в 20-30 по московскому времени, то есть в самый разгар основной торговой сессии. Так что сегодня точно отсидеться на торгах не удастся. Ну, это конечно относится только к тем, кто действительно участвует в торгах.

А так, судя по итогам торгов, очень многие инвесторы предпочитают сейчас находиться в стороне от этой «мышиной возни» и смотрят на все происходящее со стороны. И продолжаться это будет вплоть до того момента, когда станет понятна и расстановка сил, и направление движения. Короче, на войне как на войне. Хотя многие специалисты говорят сейчас, что Трамп только запугивает и в конечном счете ничего страшного не произойдет. Конечно, все может быть… Но терять бдительность точно не стоит, а уж лезть в самое пекло и «затариваться акциями на все с плечом» - тем более.