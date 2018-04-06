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Российский рынок ищет позитив на фоне торговой войны между США и Китаем


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Вновь негативный внешний фон мешает российскому рынку. Президент США пригрозил Китаю новыми заградительными пошлинами на $100 млрд экспорта в США, что стало поводом для распродаж на рынках Азии и Европы. Вслед за ними последовали и котировки сырьевых контрактов. Никель дешевел более чем на 2%, а медь почти на 1,3%. Однако в минусе находились лишь акции ГМК «Норникель» (-0,53%), а вот прочие металлурги торговались в плюсе: «Северсталь» (+0,85%), «НЛМК» (+1,81%), «ММК» (+0,91%). «Роснефть» (-0,84%) получила одобрение Еврокомиссии на совместное предприятие с General Electric по развитию промышленного интернета в РФ для нефтегазовой сферы.

«Газпром» (+0,73%) дорожал, игнорируя недовольство Киева и некоторых представителей Еврокомиссии по поводу строительства Nord Stream 2. Компания уже получила разрешения от Германии и Финляндии на строительство газопровода в течение текущей недели. «ВТБ» (+2,06%) продолжает дорожать на ожиданиях высоких дивидендов. Сбербанк (-0,95%) увеличил прибыль по РСБУ в I квартале на 26,4% до 195,9 млрд рублей. В марте прибыль выросла на 32,5% до 66,8 млрд рублей. Однако подобная динамика прибыли уже во многом отыграна в акциях, которые за год подорожали почти в два раза. «Россети» (+4,89%) увеличили чистую прибыль по МСФО за 2017 год почти на 40% до 137,1 млрд рублей. Консолидированная выручка компании выросла за год на 5,3% до 948,3 млрд рублей. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились привилегированные акции «Башнефти» (+2,06%), «Уралкалий» (+1,51%), «ЭНЕЛ Россия» (+0,99%), «ОГК-2» (+0,9%), обыкновенные акции «Башнефти» (+0,9%), а также «Соллерс» (-2,21%), ТМК (-2,12%), привилегированные акции «Мечела» (-1,71%), «Распадская» (-1,65%).                                

Рубль не смог противостоять укреплению доллара на глобальном рынке и снижению котировок сырьевых контрактов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3930 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,23%, недельная осталась на уровне 7,27%, а месячная снизилась до 7,32%. В начале неделе мы прогнозировали, что рубль будет слабеть, лишившись поддержки налогового периода. Кроме того, против рубля сработал фактор внешнего негативного фона. Минфин также с 6 апреля увеличил закупки валюты до 11,5 млрд рублей в день с прежних 9,7 млрд рублей. Соответственно, отечественная валюта пока склоняется к потерям по итогам прошедшей пятидневки.

Отчёт по безработице в США оказался весьма неожиданным. Число новых рабочих мест выросло за март лишь на 103 тыс. при ожиданиях около 195 тыс. Безработица осталась на уровне 4,1% при ожиданиях 4,0%. Данные за февраль пересмотрены в сторону повышения до 326 тыс. рабочих мест вместо 313 тыс., а вот за январь пересмотр сократил число рабочих мест до 176 тыс. с 239 тыс. Фьючерсы на S&P 500 и DJIA дружно теряли до 0,9%, а вот доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась до 2,805%. Вполне очевидно, что тема торговых войн будет оставаться основной до начала активного периода отчётности американских компаний. Пока надежды на переговоры вновь растаяли, да и Китай не склонен отвечать во время собственных праздников. Поэтому какая-то информация появится лишь в понедельник. В отличие от американских фьючерсов, российский рынок торговался в минусе, но с достаточно скромными потерями. В целом данная торговая война Вашингтона и Пекина может быть даже выгодной для РФ. Поэтому рынок старается особо не падать, а рубль слабеет лишь под давлением вполне естественных причин.

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