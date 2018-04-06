Чертова дюжина ключевых финансовых событий будущей недели и пятница, 13-е

Событий будет достаточно, хотя большинство из них придется на середину и конец недели. Самым насыщенным днем недели окажется среда. Почему можно сделать такой вывод и какая важная статистика выйдет в середине дня 11 апреля, мы расскажем далее.

Понедельник

В понедельник, 9 апреля, в Швейцарии выйдет статистика по уровню безработицы за февраль. Рынок ожидает, что за февраль она выросла с 2,9% до 3% трудоспособного населения. Вероятный коридор значений для пары USD/CHF составляет 0,96–0,97 швейцарского франка за доллар США. Иных значимых событий в понедельник не ожидается.

Вторник

Интерес у участников рынка 10 апреля, скорее всего, вызовет публикация индекса цен производителей в США (PPI) за март этого года, а также публикация данных по коммерческим запасам нефти в США за неделю Американским институтом нефти. Других значимых для финансовых рынков событий во вторник не ожидается.

Среда

В среду, 11 апреля, утро начнется с заседания Европейского центрального банка. Вопросы монетарной политики на нем не будут рассматриваться, более важными для рынка могут оказаться заявления членов совета директоров ЕЦБ, которые, в принципе, могут двинуть евро в любую сторону. Вероятный коридор значений для пары EUR/USD может составить $1,22-$1,23 за евро.

Днем выйдут данные по промышленному производству в Великобритании за февраль. Рынок ожидает, что в феврале промышленное производство выросло только на 0,3% к январю (в январе рост производства составил 1,3% к декабрю). Если промышленное производство выросло больше, чем ожидает рынок, это может положительно повлиять на курс фунта стерлингов. Вероятный коридор значений для пары GBP/USD может составить $1,39-$1,41 за британский фунт.

В 15.30 по московскому времени в США выйдет очень важный показатель - индекс потребительских цен за март. Рынок ожидает, что инфляция в марте в годовом исчислении выросла на 2,3%, а без учета цен на продовольственные товары и энергоносители – только на 2%. Если рост инфляции окажется выше, чем ожидает рынок, это может стимулировать ФРС снова повысить процентную ставку, так как инфляция уже сейчас превышает целевой уровень в 2% в год, а также укрепить доллар к другим мировым валютам.

В 17.30 по московскому времени в США выйдут данные Министерства энергетики США о недельной динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов по состоянию на 11 апреля. Рынок ожидает, что за неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,34 млн баррелей. Рост коммерческих запасов в США может стать фактором снижения цены на нефть. Мы полагаем, что нефть марки Brent на следующей неделе будет торговаться в коридоре $67-$68 за баррель.

В 21.00 по московскому времени будут опубликованы протоколы ФРС США. «Минутки» американского регулятора часто объясняют инвесторам официальную позицию монетарных властей, поэтому рынок будет пристально следить за этим событием.

Четверг

В четверг, 12 апреля, днем выйдут данные о промышленном производстве в еврозоне за февраль. Рынок ожидает, что в феврале производство выросло на 0,5% к январю, в то время как в январе в месячном исчислении наблюдался спад промышленного производства. Рост данного показателя может вызывать рост курса евро к доллару.

Вечером в США выйдут еженедельные данные по первичным и повторным заявкам на пособия по безработице (на прошлой неделе число первичных заявок составило 242 тыс., повторных – 1,8 млн). Мы неоднократно говорили, что эти данные не всегда оказывают существенное влияние на курс доллара США, но позволяют делать выводы о состоянии рынка труда.

В России 12 апреля празднуют День космонавтики, однако это обычный рабочий день, хотя думается, что настроение на рынке может быть праздничным, если только не произойдет никаких негативных сюрпризов в политике или где-либо еще.

Пятница

Ох уж это 13-е число! Но не будем суеверными и посмотрим, что же интересного мировой рынок может ждать в этот день. В 11-00 по московскому времени в Париже будет опубликован ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), из которого нефтяной рынок узнает данные по мировому спросу и предложению нефти в марте и прогнозы на текущий год.

А далее днем выходят данные по торговому балансу в еврозоне за февраль. Рынок ожидает, что положительное сальдо торгового баланса выросло в феврале до 22,1 млрд евро по сравнению с 19,9 млрд в январе. Если статистика совпадет с ожиданиями или окажется лучше, она может позитивно повлиять на курс евро к мировым валютам.

В пятницу в 20.00 московского времени в США выйдет еженедельный отчет Baker Hughes о количестве активных нефтедобывающих платформ в США. Чем больше активных платформ, тем более активно ведется добыча сланцевой нефти в США, и тем более негативным является этот показатель для нефтяного рынка.