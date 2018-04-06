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Чертова дюжина ключевых финансовых событий будущей недели и пятница, 13-е


Рынки
Наталья Мильчакова
Наталья Мильчакова
замдиректора аналитического департамента "Альпари"
 
Какие события ожидают нас на следующей неделе, после праздника Пасхи? Экономический календарь не даст расслабиться.

Событий будет достаточно, хотя большинство из них придется на середину и конец недели. Самым насыщенным днем недели окажется среда. Почему можно сделать такой вывод и какая важная статистика выйдет в середине дня 11 апреля, мы расскажем далее. 

Понедельник

В понедельник, 9 апреля, в Швейцарии выйдет статистика по уровню безработицы за февраль. Рынок ожидает, что за февраль она выросла с 2,9% до 3% трудоспособного населения. Вероятный коридор значений для пары USD/CHF составляет 0,96–0,97 швейцарского франка за доллар США. Иных значимых событий в понедельник не ожидается.

Вторник

Интерес у участников рынка 10 апреля, скорее всего, вызовет публикация индекса цен производителей в США (PPI) за март этого года, а также публикация данных по коммерческим запасам нефти в США за неделю Американским институтом нефти. Других значимых для финансовых рынков событий во вторник не ожидается. 

Среда

В среду, 11 апреля, утро начнется с заседания Европейского центрального банка. Вопросы монетарной политики на нем не будут рассматриваться, более важными для рынка могут оказаться заявления членов совета директоров ЕЦБ, которые, в принципе, могут двинуть евро в любую сторону. Вероятный коридор значений для пары EUR/USD может составить $1,22-$1,23 за евро.

Днем выйдут данные по промышленному производству в Великобритании за февраль. Рынок ожидает, что в феврале промышленное производство выросло только на 0,3% к январю (в январе рост производства составил 1,3% к декабрю). Если промышленное производство выросло больше, чем ожидает рынок, это может положительно повлиять на курс фунта стерлингов. Вероятный коридор значений для пары GBP/USD может составить $1,39-$1,41 за британский фунт.

В 15.30 по московскому времени в США выйдет очень важный показатель - индекс потребительских цен за март. Рынок ожидает, что инфляция в марте в годовом исчислении выросла на 2,3%, а без учета цен на продовольственные товары и энергоносители – только на 2%. Если рост инфляции окажется выше, чем ожидает рынок, это может стимулировать ФРС снова повысить процентную ставку, так как инфляция уже сейчас превышает целевой уровень в 2% в год, а также укрепить доллар к другим мировым валютам. 

В 17.30 по московскому времени в США выйдут данные Министерства энергетики США о недельной динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов по состоянию на 11 апреля. Рынок ожидает, что за неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,34 млн баррелей. Рост коммерческих запасов в США может стать фактором снижения цены на нефть. Мы полагаем, что нефть марки Brent на следующей неделе будет торговаться в коридоре $67-$68 за баррель.

В 21.00 по московскому времени будут опубликованы протоколы ФРС США. «Минутки» американского регулятора часто объясняют инвесторам официальную позицию монетарных властей, поэтому рынок будет пристально следить за этим событием.

Четверг

В четверг, 12 апреля, днем выйдут данные о промышленном производстве в еврозоне за февраль. Рынок ожидает, что в феврале производство выросло на 0,5% к январю, в то время как в январе в месячном исчислении наблюдался спад промышленного производства. Рост данного показателя может вызывать рост курса евро к доллару. 

Вечером в США выйдут еженедельные данные по первичным и повторным заявкам на пособия по безработице (на прошлой неделе число первичных заявок составило 242 тыс., повторных – 1,8 млн). Мы неоднократно говорили, что эти данные не всегда оказывают существенное влияние на курс доллара США, но позволяют делать выводы о состоянии рынка труда. 

В России 12 апреля празднуют День космонавтики, однако это обычный рабочий день, хотя думается, что настроение на рынке может быть праздничным, если только не произойдет никаких негативных сюрпризов в политике или где-либо еще.

Пятница

Ох уж это 13-е число! Но не будем суеверными и посмотрим, что же интересного мировой рынок может ждать в этот день. В 11-00 по московскому времени в Париже будет опубликован ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), из которого нефтяной рынок узнает данные по мировому спросу и предложению нефти в марте и прогнозы на текущий год. 

А далее днем выходят данные по торговому балансу в еврозоне за февраль. Рынок ожидает, что положительное сальдо торгового баланса выросло в феврале до 22,1 млрд евро по сравнению с 19,9 млрд в январе. Если статистика совпадет с ожиданиями или окажется лучше, она может позитивно повлиять на курс евро к мировым валютам.

В пятницу в 20.00 московского времени в США выйдет еженедельный отчет Baker Hughes о количестве активных нефтедобывающих платформ в США. Чем больше активных платформ, тем более активно ведется добыча сланцевой нефти в США, и тем более негативным является этот показатель для нефтяного рынка.

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