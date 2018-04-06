Сильный доллар оказывает негативное влияние на рынки драгметаллов

Китайские трейдеры в пятницу продолжают отдыхать в связи с национальными праздниками, что снижает торговую активность. Торги в Шанхае на SGE не проводятся.

Запасы в золотых ETF-фондах подросли, запасы в остальных фондах драгоценных металлов не изменились.

Цены на золото вырастали до уровня $1335, после чего произошла коррекция цен вниз до уровня $1328. Консолидация в диапазоне продолжается. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1325-1300, уровни сопротивления – $1365-1390.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $16,415, после чего понизились к уровню $16,29. Фундаментально рынок серебра остается хуже рынка золота. Отношение золота к серебру составляет 80,91 пункта. Отношение платины к серебру составляет 55,82 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,25-15,90, уровни сопротивления – $16,42-16,85.

Цены на платину на фоне ожидаемого снижения промышленного потребления снижались к уровню $910, после чего подросли к уровню $915. Спред между золотом и платиной составляет $416/унция. Спред между платиной и палладием перевернулся в пользу платины и составляет $4,8/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $910-876, уровни сопротивления – $920-943.

Цены на палладий снижались к сильному уровню поддержки $895 в корреляции с падением фондового рынка, после чего восстановились до уровня $901.Ближайшие уровни поддержки в палладии – $896-858, уровни сопротивления – $903-924.