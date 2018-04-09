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Новые санкции продолжат давить на рубль, несмотря на оптимизм нефтетрейдеров


Рынки
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В пятницу, 6 апреля, торги по курсу рубля закрылись снижением. Курс американского доллара повысился на 0,46%, до 58,17 руб., курс евро – на 1,08%, до 71,38 руб.

Рубль с открытия торгов подешевел к иностранным валютам на фоне дешевеющей нефти. В последний день недели высокая волатильность наблюдалась на всех рынках. Поводом для резких ценовых скачков стали неоднозначный отчет по американскому рынку труда, новые антироссийские санкции со стороны США и дешевеющая нефть.

После выхода американской статистики курс доллара США снизился с достигнутого максимума на отметке 57,80 руб. до 57,73 руб., курс евро – с 70,97 руб. до 70,72 руб. Данные с рынка труда в США разочаровали участников торгов. Они обратили внимание на снижение рабочих мест и проигнорировали повышение средней почасовой заработной платы.

Во второй половине дня Минфин США обнародовал новый санкционный список. В него попали 24 крупных бизнесмена и 15 компаний. Рубль подешевел к американской валюте до отметки 58,18 руб. за доллар США, к европейской валюте – до 71,50 руб. за евро. Я считаю, что он ослабился к иностранным валютам до указанных значений на фоне снижения цен на нефть марки Brent на 2,5%, до $66,85 за баррель, и частично из-за санкций. 

В понедельник, 9 апреля, на торгах в Азии цена на нефть восстановилась на 0,55%, до $67,39 за баррель. На этом фоне пара доллар/рубль на открытии может снизиться до 58 руб. Общая же картина остается негативной для российской валюты. Я продолжаю рассматривать по курсу доллара движение на повышение в район 58,85-58,90 руб., по курсу евро – до 72 руб.

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