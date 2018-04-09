Вокруг нефтяных "быков" сгущаются тучи

Свежая статистика от Baker Hughes стала для сектора нефти еще одним сигналом к быстрому снижению. Количество буровых установок в США за неделю к 6 апреля выросло на 10 единиц и составило 1003 штуки. Основная доля прироста пришлась на подразделение нефтяных вышек, рост наблюдается девять недель из одиннадцати.

Текущие цифры от Baker Hughes являются самыми сильными за три года. «Медвежий» сигнал подобного рода сложно обойти вниманием.

Тема торговой войны между США и Китаем то утихает, то вновь актуализируется. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп вспомнил, что у него есть дополнительные рычаги влияния на Поднебесную, и пригрозил новыми пошлинами общим «весом» на $100 млрд. Нефть и энергоносители пока не входят в перечень товаров, которые могут попасть под усиленную пошлину, но эта идея слишком явно витает в воздухе. Тот факт, что в списках товаров, которые могут облагаться пошлинами с повышением, фигурируют полиэтилен и пропан - это тревожный сигнал.

Цены на нефть к утру понедельника стоят в области минимумов от 20 марта, техническая коррекция понемногу берет свое, но рисков вокруг нефти очень много для того, чтобы инвесторы быстро выкупили предыдущие продажи. Баррель Brent сейчас стоит $67,37 при сессионном минимуме $67,0 и пятничном «дне» $66,69. Этот минимум пока останется краткосрочной поддержкой, его обновление способно увести цены в сторону $66,20.