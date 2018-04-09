Обыкновенные акции Башнефти (BANE) подорожали на 1.1%, НЛМК (NLMK) и Северстали (CHMF) – на 1.0%, Газпрома (GAZP) – на 0.7%. В минусе закрылись Мечел (MTLR, -3.3%), Сбербанк (SBER, -2.0%), Лукойл (LKOH, -1.3%). Поводом к повышению волатильности котировок акций стали данные по рынку труда США, опубликованные в 15:30 мск – число занятых без учета сельхозсектора в марте увеличилось не так сильно, как ожидалось, что добавило инвесторам сомнений в потенциале роста на фондовом рынке США.

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТНС-Энерго Ярославль (YRSB) подорожали на 10.9%, Россетей (RSTI) – на 7.9%, РусАква (AQUA) – на 6.8%.

Фондовые индексы США понизились на 2.2% - 2.3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается повышение.

Несмотря на «отскок» по фьючерсам на нефть Brent и азиатским фондовым индексам, обстановка на внешних рынках пока недостаточно устойчива, чтобы обеспечить выход вверх из консолидации по индексу РТС. Значение индекса волатильности VIX, рассчитываемого Чикагской биржей опционов, вновь находится выше 20 пунктов, что подразумевает сохранение рисков возобновления коррекции вниз на фондовом рынке США и на рынках акций в целом (что, впрочем, не исключает возможности некоторого повышения в течение дня).

На валютном рынке, с позиций технического анализа, закрепление выше уровня 58.0 по паре доллар-рубль указывает на возможность продолжения движения вверх. Вместе с тем, некоторое улучшение внешнего фона может стать основанием для приостановки укрепления доллара в начале торгов.



