Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2270, 2260 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2290, 2300 п.

После нейтрального старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние волатильной консолидации. Этому способствует тот факт, что утреннее улучшение внешнего фона носит лишь коррекционный характер. Кроме того, участники локальных торгов продолжат отыгрывать пятничное ужесточение санкций в отношении РФ со стороны США.

Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,65%) и РТС (-1,36%) закрылись с довольно масштабным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Негативный характер торгов был задан уже с открытия, которое состоялось с заметным разрывом вниз. Во второй половине дня мы наблюдали дальнейшую просадку локального рынка акций. Российские инвесторы и спекулянты не смогли игнорировать целый ряд значимых неблагоприятных факторов. Помимо общего ухудшения внешнего фона, отечественный рынок акций имел и собственный «адресный» негатив.

В пятницу стало известно о введении новых санкций со стороны США в отношении ряда российских компаний, а также против отдельных бизнесменов и членов правительства. Новая волна ужесточения внешних ограничительных мер ожидалась еще несколько недель назад, в преддверии президентских выборов в России. Несмотря на отложенную реализацию, они не станут менее болезненными.

Более того, американские конгрессмены представили новый законопроект о санкциях против РФ в связи с так называемым «делом Скрипаля». Особенностью этого документа является то, что предлагаемые ограничительные меры могут носить превентивный характер. Это дает возможность их применения даже в условиях отсутствия формальных или фактических поводов.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние бэквордации величиной в 12 п., или около 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне существенной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением на локальном рынке стала резкая однодневная просадка бумаг RUSAL plc (RUAL RM, -17,73%) и ENPL-гдр (ENPL RM, -17,93%). Стимулом для их обвального падения послужило введение адресных санкций со стороны США против Олега Дерипаски и его основных активов, которыми являются компании En+ и «РусАл». Инвесторам и миноритарным акционерам указанных компаний еще предстоит оценить последствия введенных ограничительных мер, которые предполагают заморозку всех активов и запрет транзакций в США. Уже сейчас известно, что для их контрагентов установлен двухмесячный срок для завершения или отмены ранее заключенных сделок.

Среди голубых фишек опережающим падением выделились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -2,00%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1,50%). Они не сумели удержаться на позитивной территории, несмотря на публикацию позитивных финансовых результатов эмитента за 1 квартал 2018 году по РПБУ. Чистая прибыль кредитной организации за указанный период возросла на 26,4%, до уровня 195.9 млрд руб. Отметим, что инвесторы и спекулянты привыкли к стабильно сильным квартальным отчетам «Сбербанка». По этой причине они уже не всегда вызывают должную позитивную реакцию.

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, -3,26%), Мечел-ап (MTLRP RM, -2,78%) продолжили падение, наметившееся после недавней публикации годовых операционных и финансовых результатов эмитента по МСФО. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Мечел», по итогам 2017 года возросла на 62%. Вместе с тем, по итогам 4 квартала она драматически сократилась на 93%, что не может не вызывать тревоги миноритарных акционеров. Кроме того, чистый долг высокозакредитованной компании без учета штрафов и пеней за минувший год сократился лишь на символические 0,6%.

Обыкновенные акции банка ВТБ (VTBR RM, +2,69%) продолжили пользоваться спросом на фоне недавних слухов о том, что предстоящие годовые дивидендные выплаты по ним могут увеличиться не менее чем в 2,5 раза. Однако не стоит забывать о том, что с технической точки зрения в этих бумагах пока еще не сформировался сигнал в пользу уверенных среднесрочных покупок.

Бумаги Россети-ао (RSTI RM, +7,89%), Россети-ап (RSTIP RM, +7,58%) резко повысились в стоимости на фоне выхода позитивной финансовой отчетности эмитента за 2017 год. Наиболее значимым показателем электросетевой компании стало увеличение годовой чистой прибыли почти на 40%, до уровня 137,1 млрд руб.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с сильным неравномерным повышением в пределах 0,7%. Контракты на нефть сорта Brent после масштабной пятничной просадки подорожали на 0,4%. Фьючерсы на золото незначительно прибавили в цене. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,6%. Гонконгский Hang Seng повысился на 1,2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как благоприятное. Вместе с тем, утренний внешний позитив будет в значительной мере нивелирован пятничным вечерним ухудшением настроений на локальном рынке, связанным с ужесточением американских санкций.