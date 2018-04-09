ОФЗ: небольшой рост доходностей

Наиболее активно торговались длинные облигации, на долю которых пришлась половина всего оборота. Ценовая волатильность была небольшой: на открытии доходности немного выросли, после чего в течение дня практически не менялись, несмотря на давление на валютном рынке. По итогам сессии кривая по всей длине сместилась вверх на 1–3 бп. ОФЗ-26211 (YTM 6,53%) отстал от рынка, прибавив в доходности 5 бп, тогда как ОФЗ-26218 (YTM 7,20%) закрылся на прежнем уровне. Наклон кривой не изменился: спред на отрезке 2–10 лет составил 72 бп. Флоутеры закрылись без изменений. Новый индексируемый на инфляцию выпуск ОФЗ-52002 с погашением в 2028 г. также завершил день на прежнем уровне (96,7 пп), в то время как 5-летний ОФЗ-52001 подорожал на 0,4 пп, до 99,3 пп (показатель вмененной инфляции составил 3,78%). Среди локальных облигаций других развивающихся стран выделим 10-летние облигации Бразилии, поднявшиеся в доходности на 10 бп.