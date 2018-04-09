Инфляция в РФ: определяющим будет период с августа по октябрь

Однако определяющую роль для результата за год и решений ЦБ по ставке будет играть инфляция в августе-октябре.

Потребительские цены в России в марте выросли на 0.3% м/м, что совпало с нашими оценками и консенсус-прогнозом (по 0.3% м/м). Таким образом, в годовом выражении инфляция ускорилась до 2.4% г/г по сравнению с 2.2% в январе-феврале. Главным драйвером стали цены на продовольствие (0.5% м/м), тогда как динамика цен на непродовольственные потребительские товары (0.2% м/м) и стоимость коммунальных услуг населению (0.1% м/м) была умеренной. В прошлом месяце цены на овощи и фрукты выросли на 4.2% м/м из-за эффекта сезонности, что вполне типично для этого времени года. Однако в прошлом году цены на эту категорию товаров повысились всего на 0.3% м/м, поскольку укрепление рубля ограничило традиционное удорожание импортных товаров.

Инфляция в 2018 г. будет в значительной степени зависеть от базы прошлого года, поскольку эффект от прочих факторов (курс рубля и перспективы урожая) остается несущественным. Таким образом, после ускорения годовой инфляции в марте (в марте 2017 г. месячный рост цен оказался на историческом минимуме 0.1%) можно ожидать стабилизации динамики с последующим замедлением до 2.1% г/г в июне (в июне прошлого года месячная инфляция подскочила до 0.6% м/м).

Определяющим будет период с августа по октябрь

В августе 2017 г. была зафиксирована самая существенная дефляция цен в России за всю новейшую историю (-0.5% м/м), за которой последовал еще один месяц отрицательных темпов роста цен (в сентябре 2017 г. цены снизились на 0.1% м/м). В текущем году такая сильная дефляция маловероятна, т.е. начиная с 3К18 в годовом выражении цены могут начать снова расти. Динамика этого процесса будет определяющей для решений ЦБ по ставке во 2П18. Исходя из нашего прогноза инфляции на конец 2018 г. на уровне 4% г/г, мы ожидаем, что ключевая ставка составит 7%. Если инфляция на конец 2018 г. окажется ниже, ЦБ получит больше пространства для маневра – возможно снижение ставки до 6.25-6.5%, если рост цен не превысит 3-3.5% г/г.