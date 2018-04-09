FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

VEON может продать бизнес в Таджикистане за $120-180 млн


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Компания VEON подписала соглашение о продаже 98% своей дочерней структуры в Таджикистане. Об этом в минувшую пятницу сообщили Ведомости со ссылкой на представителя VEON. Актив покупает ZET Mobile Ltd, которой принадлежат остальные 2%.

Цена и другие параметры сделки, а также информация о конечном бенефициаре ZET Mobile Ltd не раскрываются. Последние опубликованные показатели таджикского подразделения VEON охватывают 2015 год: тогда его вклад в консолидированную выручку составил 1,2% ($118 млн.), а в совокупную EBITDA - 2,6% ($75 млн.).

Стремление VEON продать свой бизнес в Таджикистане нас не удивляет. Его доля на местном рынке невелика (по оценкам AC&M, 15-16% совокупной абонентской базы в 2017 году), а у таджикских властей в прошлом году появились налоговые претензии к VEON и другим операторам, включая МегаФон. В связи с этим мы не думаем, что цена сделки окажется очень щедрой для VEON: мы бы ее оценили в $120-180 млн., включая долг. Столь широкий диапазон нашей оценки обусловлен тем, что у нас нет финансовых показателей продаваемого актива за последние годы. Кроме того, наша оценка учитывает возможный дисконт в связи с упомянутыми выше факторами, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ