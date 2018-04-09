VEON может продать бизнес в Таджикистане за $120-180 млн

Цена и другие параметры сделки, а также информация о конечном бенефициаре ZET Mobile Ltd не раскрываются. Последние опубликованные показатели таджикского подразделения VEON охватывают 2015 год: тогда его вклад в консолидированную выручку составил 1,2% ($118 млн.), а в совокупную EBITDA - 2,6% ($75 млн.).

Стремление VEON продать свой бизнес в Таджикистане нас не удивляет. Его доля на местном рынке невелика (по оценкам AC&M, 15-16% совокупной абонентской базы в 2017 году), а у таджикских властей в прошлом году появились налоговые претензии к VEON и другим операторам, включая МегаФон. В связи с этим мы не думаем, что цена сделки окажется очень щедрой для VEON: мы бы ее оценили в $120-180 млн., включая долг. Столь широкий диапазон нашей оценки обусловлен тем, что у нас нет финансовых показателей продаваемого актива за последние годы. Кроме того, наша оценка учитывает возможный дисконт в связи с упомянутыми выше факторами, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.