Рынок акций США идет вразнос

Очередной виток торговой войны между США и Китаем вылился в очередную распродажу. Причем вылили все уже фактически без разбора. Так, в минусе оказались акции всех 30 компаний, входящих в индекс Dow Jones (DJIA-30). А из 505 акций, которые торгуются в рамках индекса S@P500, в зеленой зоне смогли удержаться менее десятка. Короче, кошмар-кошмар-кошмар. Причем, ситуации в принципе совершенно не свидетельствует о том, что все действительно совсем плохо. Но… внешние угрозы плюс психология толпы, и мы получили то, что получили. Индекс S@P500 вновь в очередной, уже 4-й, раз за последние недели сходил к своей мощной поддержке, которая сейчас проходит на уровне в 1590 пунктов. Именно там находится 200-дневная скользящая средняя. Она опять устояла. Это, конечно, плюс. Но страшно представить, если в какой-то момент мы ее все же пробьем вниз.

Что же касается итогов прошедшей недели, то картина выглядит не столь печально, как итоги пятницы. Максимальные потери понес индекс NASDAQ - чуть более 2%. И это понятно - основной удар сейчас приходится на акции высокотехнологичных компаний, показавших за последние 2 года максимальный рост. А вот потери индекса DJIA-30 за неделю вообще ни о чем - всего лишь 0,71%. И это, кстати, подтверждает, что все же несмотря ни на что, позитив на рынке присутствует и пока рано ставить крест на бычьем тренде.

Опять же если посмотреть на итоги недели, то оказывается, что акции потребительского сектора даже прибавили в среднем 0,4%. Акции сырьевого сектора также держатся очень даже неплохо и прибавили в среднем 0,1%. И это несмотря на то, что котировки черного золота за этот же период снизились более чем на 5%. Как обычно, стойко держаться на фоне всеобщего падения акции коммунального сектора и электроэнергетики. Но на то они и относятся к защитным активам, чтобы вести себя подобным образом. Так что все пока еще не так плохо, как может показаться по итогам пятничных торгов.

Ожидания рынка 9 апреля

Начинается новая неделя с некоторым трепетом. Что еще она нам преподнесет новенького и какие сюрпризы приготовит? А неделя ожидается явно непростой. Во-первых, совершенно неясно пока как будут развиваться события в американо-китайской торговой войне. Пойдет ли поднятый президентом Трампом шум на спад или же ситуация будет продолжать обостряться? Это конечно пока главный фактор нестабильности.

Далее - у нас на горизонте старт нового сезона отчетности. В четверг появится отчетность Delta Air Lines (DAL), а в пятницу на арену выйдет уже тяжелая артиллерия и крупнейшие банки еще до начала торгов начнут бомбить мозги инвесторов своими прибылями и убытками.

А кроме этого в среду выйдут «минутки» - протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынка (FOMC) ФРС США. Они всегда вызывают живейший интерес со стороны участников рынка, а в нынешних условиях - тем более. А еще как обычно - нефть. А еще нельзя сбрасывать со счетов и нарастание общемировой напряженности в связи с Сирией, в связи с введением новых антироссийских санкций. Причем последние уже впрямую влияют на мировые рынки. Так, в связи с падением ADR Rusal (RUAL) в моменте более чем на 50% с утра на мировых рынках наблюдается стремительный рост цен прежде всего на первичный алюминий более чем на 2%, а также на другие промышленные цветные металлы. Так что можно ожидать хорошего роста акций прямого конкурента Русала - компании Alcoa (AA). Эти акции и в пятницу то показали небольшой рост в 0,92%, а сегодня расти им «доктор прописал».

И вообще, обстановка на мировых рынках сегодня с утра в принципе вполне позитивная. И азиатские, и европейские индексы уверенно торгуются в зеленой зоне и тянут за собой вверх все остальные рынки. Так что сегодня во время американской основной торговой сессии можно ожидать вполне даже неплохую коррекцию к пятничному падения с ростом индексов даже более 1%. Причем понятно, что восстановление будет идти тем же всеобщим фронтом, что и падение. Максимальный же рост можно в целом ожидать в акциях промышленных компаний, которые больше всех упали в пятницу.

Однако этот прогноз на сегодня ничего не может нам сказать о движении цен завтра и далее. Один день в плюс, один день - в минус. Это пока нормально. И поэтому паниковать с одной стороны не надо, но готовиться к худшему все же стоит. Куда разворачивается роза фондовых ветров пока совершенно не понятно.