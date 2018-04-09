"Русал": дефолт по евробондам - наиболее вероятный сценарий

Новые санкции - включение в список SDN, предполагает запрет американским резидентам владеть акциями, облигациями и пр., вести дела и расчеты с компаниями из списка SDN (американским резидентам дали срок до 7 мая 2018 г. "выйти" из инвестиций в 3 компании: РУСАЛ, ГАЗ и EN+ и срок до 5 июня 2018 г. "свернуть" все операции, сделки, договоренности с санкционными лицами и компаниями, также под санкции могут попасть нерезиденты США, "помогающие" санкционным компаниям).
Новые санкции, скорее всего, приведут к прекращению расчетов в долларах США с РУСАЛом, а это означает дефолт по евробондам и другим операциям (компания уже заявила о возможных технических дефолтах по ряду кредитных операций), а также к перебоям продаж алюминия трейдерам, поскольку глобальные американские трейдеры откажутся покупать металл РУСАЛа (на американский рынок в 2017 г. компания поставила 18% от общего объема продаж, при этом в Европу - 45%), что, в свою очередь, приведет к необходимости РУСАЛу перенаправлять (искать каналы) поставки металла, возможно, через Азию, что предположительно существенно снизит маржу и объем операций.
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