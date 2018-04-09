Рубль в нокауте, виноваты риски

Сложно было ожидать, что «черный понедельник» на российском рынке обойдет отечественную валюту стороной. Тем не менее, масштабы ослабления российского рубля заметно уступают тому, что происходит с акциями. Доллар США к середине дня стоит 59,62 руб. (+2,5%) - это максимум 16 ноября прошлого года. Евро торгуется по 72,98 руб. (+2,3%). Здесь обновился пик 20 сентября 2016 года. Рынок, казалось бы, давно забыл, как выглядит настоящая биржевая паника. Сегодняшние распродажи по всем фронтам сразу – хороший способ вспомнить о том, что российский рынок развивающийся и зависимый от внешних настроений, и обвалить его ничего не стоит.

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 10 апреля, составляют 58,57 руб. за американскую валюту и 71,88 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 74 и 118 копеек соответственно.

Основной негатив для рубля идет со стороны политического фона: после того как иностранные инвесторы ещё раз взвесили российские риски и пришли к выводу относительно их нарастания, на бирже Гонконга резко обвалились акции «Русала». Это потянуло за собой все остальное – ухудшение отношения ко всем без исключения российским бумагам и, как следствие, к национальной валюте.

Цены на нефть сегодня днем стоят в плюсе, но именно сейчас это никого не волнует. Баррель Brent торгуется по $67,48 (+0,5%), стабилизируясь после предыдущей волны снижения. Новости, значимые для сырьевого рынка, выйдут только во вторник вечером.

Техническая картина торгов долларом показывает, что в случае закрепления по итогам дня выше 59,45 руб. новой целью роста для гринбэка станет отметка 61,00 руб. Для евровалюты, которая сегодня оказалась в головокружительном полете в стратосферу, новой целью роста станет отметка 73,45 руб., если день закончится выше 72,85 руб. Рамки завершения сегодняшней сессии для рублевых пар очень размыты, рынком правят эмоции и риски. Пара доллар/рубль финиширует в пределах 58,10-60,25 руб., а пара евро/рубль - в границах 72,50-73,20 руб.