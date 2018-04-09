Американские санкции сделали свое дело - по российскому рынку прокатилась волна распродаж

С первых минут сессии продавцы взяли рынок под свой контроль и успокоились лишь на отметке 2065 по индексу Мосбиржи. Распродавали все наиболее ликвидные фишки, что, естественно, связывают с опасениями новых ограничений для российских компаний. Впрочем, особенностью применения закона «О противодействии врагам Америки» является то, что санкции могут быть применены к тем лицам и компаниям, которые сотрудничают или финансируют попавших в чёрные списки. Российские компании во многом взаимосвязаны, поэтому подобные опасения могут иметь под собой основания. Иных идей и поводов на рынке найти сложно. Тем не менее стоит отметить, что после пересечения отметки 2100 пунктов по Мосбиржи, на рынок вернулись покупатели. К середине дня объёмы торгов были сопоставимыми с объёмами за три торговые сессии, или около 92 млрд рублей на основной секции Московской Биржи. К этому времени падение в основных бумагах уже не было столь катастрофичным: Сбербанк (-12,2%), «Газпром» (-5,3%), «ЛУКОЙЛ» (-3,8%), ГМК «Норникель» (-14,1%), «Роснефть» (-6,0%), «ФСК ЕЭС» (-5,7%), «Северсталь» (-4,85%). Сами бумаги «РусАла» (-24,9%) доторговались до дискретного аукциона на 22-ой минуте торгов. Компания объявила о возможности технического дефолта. Впрочем, власти РФ уже обещали поддержку попавшим под американский финансовый гнёт. Непосредственным последствием действий Вашингтона является то, что 20% сбыта «РусАла» уже не найдёт США на карте своих продаж. Могут быть также проблемы с продажами в Европе, так как данный континент наиболее чувствителен к любым угрозам в рамках закона «О противодействии врагам Америки». К середине дня все российские бумаги находились в минусе.

Рубль весьма активно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4030 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,25%, недельная до 7,30%, а месячная до 7,33%. Давление на рубль также осуществляется в рамках реакции на новые американские ограничения. Плюс к этому могут существовать опасения, что США могут дойти и до ограничения на российские долги. Пока такая возможность является лишь теоретической, но администрация Белого дома показала, что она способна на любые действия. В любом случае, наиболее осторожные нерезиденты могут выводить средства из ОФЗ и без запретов. К 15:10 (мск) USD/RUB – 60,17 (+3,44%), EUR/RUB – 74,01 (+3,68%).

Европейские инвесторы обнаружили затишье в торговой войне США и Китая. Впрочем, пресс-секретарь китайского МИД Янь Шуань отметил, что на текущий момент невозможно начать какие-либо переговоры между США и Китаем. Естественно, что он обвинил США в торговой напряжённости. Стоит учитывать, что в конце прошлой недели в КНР были праздники. Поэтому реакция Пекина на новые заградительные пошлины и заявления Д. Трампа может последовать с задержкой. Бумаги Deutsche Bank дорожали на 4% на новостях о смене главного исполнительного директора. Швейцарская инженерная OC Oerlikon подешевела на 9% из-за того, что долей в ней владеет В. Вексельберг. И немного статистики. Индекс уверенности европейских инвесторов SENTIX упал в апреле до 19,6 п. с 24,0 п. в марте. К 15:10 (мск) DAX – 12273,62 п. (+0,26%), CAC 40 –5262,24 п. (+0,08%), FTSE 100 – 7170,42 п. (-0,18%).

Нефть пыталась расти на фоне роста геополитической напряжённости. В Сирии, по заявлениям США и Франции, президент Асад вновь бомбил мирное население бочками с хлором. Как бы нелогичным подобное действие казалось, но в мире информационных войн важно не само событие, а акцентированная информация. Затем ночью, что уже более вероятно, израильская авиация обстреляла базу ВВС Сирии в провинции Хомс. Естественно, что на рынке сразу вспомнили о недавних заявлениях главы Саудовской Аравии о возможной войне с Ираном в течение десяти лет. Иными словами, у рынка нефти появилось много поводов для того, чтобы забыть о растущей буровой активности в США. К 15:10 (мск) Brent – $68 (+1,33%), WTI – $62,68 (+1,00%), золото – $1333,5 (-0,19%), медь – $6757,19 (+0,21%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 89,84 п. NZD укреплялся против валюты США на 0,15%, а CAD и AUD слабели в пределах 0,2%. К 15:10 (мск) EUR/USD – $1,228 (+0,01%), GBP/USD – $1,412 (+0,19%), USD/JPY – 107,1 (+0,2%).

Существенной статистики на вечер нет. Для российского рынка остаётся актуальной ситуация с новыми американскими мерами против РФ, а также возможный скандал во время заседания Совета Безопасности ООН. Как минимум, можно ожидать ещё одной волны продаж при подключении американских трейдеров. В США рынок может открыться в плюсе. Фьючерс на S&P 500 прибавлял почти 0,45%. Основным поводом для этого служит убеждение большинства участников рынка, что в торговой войне Китая и США начала смягчаться риторика. Впрочем, уже в понедельник Д. Трамп пожаловался в твиттере на несправедливые пошлины по торговле автомобилями между двумя странами. Естественно, что он указал на то, что американские поставки облагаются налогом в 25%.