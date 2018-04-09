Драгметаллы дешевеют на фоне укрепления курса доллара

Представители ФРС США вновь напоминают, что готовы продолжать политику увеличения процентных ставок. Китайские трейдеры сегодня начинают торговать после длинных выходных, торговая активность должна повыситься. Торги в Шанхае на SGE возобновились. Запасы в золотых и серебряных ETF-фондах подросли, запасы в палладиевых ETF-фондах понизились.

По данным WGC, совокупные запасы обеспеченных золотом биржевых ETF в марте 2018 г. выросли на 1% до 2415,5 т. Североамериканские фонды нарастили запасы на 1,7% до 1282,9 т, азиатские фонды увеличили запасы на 3,5% до 93,4 т, отток запасов из европейских фондов составил 1,1 т до 998,8 т.

Премии на поставку золота на внутреннем рынке Китая на прошлой неделе слегка понизились до $7-8/унция. Премии в Гонконге не изменились и составили $0,6-1,2/унция. Премии в Сингапуре понизились до $0,4-0,5/унция, в Токио золото вновь торгуется в паритете с Лондоном.

В Индии дисконты на поставку золота на внутреннем рынке составляют -$3/унция, спрос со стороны дилеров на физическое золото ограничен из-за роста цен перед фестивалем, хотя розничные продажи подрастают.

Цены на золото вырастали до уровня $1337, после чего произошла коррекция цен вниз до уровня $1331. Консолидация рынка золота в диапазоне пока продолжается.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1325-1300, уровни сопротивления – $1365-1390.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $16,46, после чего понизились к уровню $16,32. Фундаментально рынок серебра остается хуже рынка золота. Отношение золота к серебру составляет 81,35 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,25 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,25-15,90, уровни сопротивления – $16,47-16,85.

Цены на платину восстановились к уровню $926, после чего понизились к уровню $921. Спред между золотом и платиной составляет $420/унция. Спред между платиной и палладием перевернулся в пользу платины и составляет $12/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $910-876, уровни сопротивления – $926-943.

Цены на палладий вновь снижались к сильному уровню поддержки $895, после чего резко восстановились до уровня $919 в корреляции с ростом на фондовом рынке.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $896-858, уровни сопротивления – $924-967.