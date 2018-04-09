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Драгметаллы дешевеют на фоне укрепления курса доллара


Рынки
Оксана Лукичева
Оксана Лукичева
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Рынки золота и серебра сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США, а рынки платины и палладия восстанавливаются в корреляции с ростом фондового рынка.

Представители ФРС США вновь напоминают, что готовы продолжать политику увеличения процентных ставок. Китайские трейдеры сегодня начинают торговать после длинных выходных, торговая активность должна повыситься. Торги в Шанхае на SGE возобновились. Запасы в золотых и серебряных ETF-фондах подросли, запасы в палладиевых ETF-фондах понизились.

По данным WGC, совокупные запасы обеспеченных золотом биржевых ETF в марте 2018 г. выросли на 1% до 2415,5 т. Североамериканские фонды нарастили запасы на 1,7% до 1282,9 т, азиатские фонды увеличили запасы на 3,5% до 93,4 т, отток запасов из европейских фондов составил 1,1 т до 998,8 т.

Премии на поставку золота на внутреннем рынке Китая на прошлой неделе слегка понизились до $7-8/унция. Премии в Гонконге не изменились и составили $0,6-1,2/унция. Премии в Сингапуре понизились до $0,4-0,5/унция, в Токио золото вновь торгуется в паритете с Лондоном.

В Индии дисконты на поставку золота на внутреннем рынке составляют -$3/унция, спрос со стороны дилеров на физическое золото ограничен из-за роста цен перед фестивалем, хотя розничные продажи подрастают.

Цены на золото вырастали до уровня $1337, после чего произошла коррекция цен вниз до уровня $1331. Консолидация рынка золота в диапазоне пока продолжается.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1325-1300, уровни сопротивления – $1365-1390.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $16,46, после чего понизились к уровню $16,32. Фундаментально рынок серебра остается хуже рынка золота. Отношение золота к серебру составляет 81,35 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,25 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,25-15,90, уровни сопротивления – $16,47-16,85.

Цены на платину восстановились к уровню $926, после чего понизились к уровню $921. Спред между золотом и платиной составляет $420/унция. Спред между платиной и палладием перевернулся в пользу платины и составляет $12/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $910-876, уровни сопротивления – $926-943.

Цены на палладий вновь снижались к сильному уровню поддержки $895, после чего резко восстановились до уровня $919 в корреляции с ростом на фондовом рынке.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $896-858, уровни сопротивления – $924-967.

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