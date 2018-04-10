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Наиболее уязвимыми остаются бумаги, находящиеся в собственности иностранных инвесторов


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
На торгах в понедельник после почти двухпроцентного роста в течение дня, индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2613.16 пунктов, прибавив 0,33%.

Индикатор все еще продолжает торговаться вблизи 200-дневной скользящей средней, оставляя надежду инвесторам и спекулянтам на достижение договоренностей между Пекином и Вашингтоном в торговых отношениях.

Сегодня игроки будут пристально следить за выступлением Си Цзиньпина, речь которого может как расстроить так и обрадовать рынки.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,47%, закрывшись на отметке $68,57, полностью отыграв пятничное снижение. На данном этапе цены на "черное золото" следуют за динамикой глобальных фондовых площадок, где надежды игроков связаны с ослаблением рисков в отношении торговых войн.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $68 и $67,50, сопротивления расположены на $69 и $69,70.

Сегодня рынки традиционно будут следить за выходящими в 23.30 мск данными по запасам сырой нефти от Американского института нефти, которые определят динамику котировок "черного золота" на старте торгов в среду.

Не добившись ощутимых успехов в предыдущих раундах санкционного давления на экономику России, США решили ударить по частному бизнесу, который, кстати говоря, за океаном считается священной коровой, вынуждая в течение месяца крупнейшие инвестиционные фонды распродать бумаги попавших в черный список компаний. Российский рынок, не отреагировав должным образом на данную новость в пятницу, уже с лихвой отыграл весь негатив в понедельник, где по итогам торговой сессии индекс МосБиржи рухнул на 8,34%.

Наиболее уязвимыми оказались бумаги, существенная доля которых находится в собственности иностранных инвесторов, особенно с учетом того, что за последние несколько месяцев в российские активы наблюдался серьезный приток иностранных денег.

Хорошим примером здесь является Сбербанк, акции которого вчера упали на 17%. А ведь не так давно глава банка Герман Греф говорил, что до 40% free-float акций Сбербанка находятся в руках американских инвесторов, и это, несмотря на позитивный фактор, связанный с активностью нерезидентов на российских биржевых площадках, создало  риски более сильной коррекции при усилении негативной тенденции. Это обусловлено тем, что большее влияние на стоимость акций оказывают спекуляции крупных игроков, которые, как правило, не инвестируют, а играют на коротком отрезке времени и при малейшей смене конъюнктуры фиксируют позиции, а в отдельных случаях начинают игру на понижение.

С тактической точки зрения частному инвестору сейчас лучше держаться подальше от рынка – если, конечно, он не профессиональный спекулянт, зарабатывающий на краткосрочных движениях котировок, пока не будет совершенно четко видно, что дно падения уже пройдено – а таких признаков пока нет. Цены на акции вполне могут продолжить падение, так как очевидно, что игру на понижение ведут крупные западные хедж-фонды, и они могут еще сильнее продавить рынок.

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