Рубль смог пережить новые санкции против России, введенные Штатами 6 апреля, но не выдержал сильного давления со стороны фондового и долгового рынков. Курс доллара повысился на 4,27%, до 60,66 руб., курс евро – на 4,65%, до 74,70 руб. Торговый объем в паре доллар/рубль в $9,8 млрд превысил среднее значение за последние 24 дня в 3 раза. Мы не наблюдали такого объема в 2014 и 2016 году, когда курс доллара повышался до 80,10 руб. и 86,00 руб. соответственно.

Из-за геополитики участники рынка полностью проигнорировали двухпроцентное повышение стоимости нефти и ослабление американской валюты на рынке форекс. Индекс RTS рухнул на 11,44% и завершил день на отметке в 1094,98 пункта. Индекс RGBI упал на 0,77%, до 143,71. Зарубежные инвесторы побежали из ОФЗ.

Пятничные санкции США, а также рост напряженности вокруг Сирии сохранят давление на валютный и фондовый рынки России в ближайшие дни.

Мои цели по курсу доллара находятся на отметках 62,50 руб. к 21 мая и 64,50 руб. – к 18 июня. По паре евро/рубль ближайшая цель стоит на уровне 79,50 руб. к началу мая. Считаю, что Банк России не будет проводить валютные интервенции пока не увидит от колебаний рубля угрозу финансовой стабильности.