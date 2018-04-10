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Рынок РФ: готовимся к затяжному стрессу, не поддаемся панике


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Российский фондовый рынок накануне пережил одну из сложнейших сессий за последние годы.

Дело даже не в рыночных реакциях и не в эффекте «снежного кома» - дело в участниках торгов, которые не знали, что делать. Несколько лет относительного биржевого спокойствия и реформа рынка частных инвестиций, которая в формате ИИС привела на площадку массу неквалифицированных инвесторов, не давали о себе знать ровно до того момента, пока не появился хаос. И тогда рынок побежал от рисков, подгоняемый в спину толпой неопытных участников торгов. Так бывает почти при каждом обвале, но на низколиквидном в сравнении с иностранными аналогами российском рынке это видно особенно хорошо. 

Итак, индекс МосБиржи ушел к минимумам с 25 октября 2017 года и завершил сессию понедельника у уровня 2080 пунктов. К сегодняшнему старту торгов внешний фон выглядит положительным - нефть в «зеленом», заокеанские рынки закрылись небольшими покупками. Но это мало имеет отношения к текущим российским реалиям: санкционная война в самом разгаре, и за ночь тут не произошло никаких существенных изменений. 

На текущий момент неясно, продолжится ли распродажа сегодня и далее - фундаментальный фон говорит «да, конечно», технический позволяет балансировать в пределах 2010-2100 пунктов по индексу МосБиржи в ожидании новой информации. История показывает, что если новых подробностей негативного характера не появляется, инвесторы могут выкупать предыдущее падение до 50%. Но в данном случае мы имеем дело с эмоциями и полным непониманием горизонтов.

Не исключено, что сегодня рынок откроется попытками подъема, амплитуда колебаний будет высокой, потому что треть инвесторов никогда не сталкивалась с подобными явлениями и учится на ходу. Область ключевых поддержек по индексу МосБиржи располагается у 2000 пунктов, это порядка 5% снижения дополнительно. День, в любом случае, будет определяющим с точки зрения дальнейшего движения по рынку.

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