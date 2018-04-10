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В начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В понедельник на рынке наблюдалось обвальное падение, снижение по индексу РТС за день оказалось максимальным с октября 2008 года.

Еще в пятницу новые санкции США в отношении отдельных российских компаний вызвали заметный поток заявок на продажу, который был сконцентрирован в акциях попавшего под санкции РусАла, в понедельник процесс продаж затронул весь рынок – не только из-за неопределенности, связанной с санкциями, но и из-за усиления геополитических рисков.  В итоге акции Мечела (MTLR) подешевели на 19.3%, Сбербанка (SBER) – на 17.0%, Норникеля (GMKN) – на 14.5%, ВТБ (VTBR) – на 9.0%.

Во втором эшелоне, как и в секторе высоколиквидных бумаг, преобладали продажи.  Обыкновенные акции ТНС-Энерго Ярославль (YRSB) подешевели на 21.6%, Полюса (PLZL) – на 18.3%, ДВМП (FESH) – на 13.7%.

Фондовые индексы США прибавили 0.2% - 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в небольшом плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

В ближайшие дни вероятно сохранение повышенной волатильности на российском рынке акций из-за усиления геополитической неопределенности и сокращения позиций нерезидентами из-за санкций. После избыточно нервной реакции рынка на негативные события не исключена возможность «отскока» в начале торгов, но данные технического анализа указывают на перелом среднесрочного восходящего тренда по индексу РТС, что подразумевает возможность скорого возобновления снижения. 

На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль в направлении отметки 60.0, но возможность среднесрочного движения вверх остается в силе – технические индикаторы позволяют диагностировать формирование восходящего тренда.

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