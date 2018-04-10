Падение российского рынка может продолжиться, несмотря на позитивный внешний фон

Главной темой торгов понедельника были очередные американские меры против ряда российских лиц и компаний. Попавший в списки «РУСАЛ» (-20,35%) добавил масла в огонь, заявив о возможности технического дефолта. В течение дня многие бумаги переводились в режим дискретного аукциона, например, «РУСАЛ», «Мечел» (-19,26%), «Полюс» (-18,31%). Особенностью применения закона «О противодействии врагам Америки» является то, что под штрафы и ограничения могут попасть физические лица и организации, которые сотрудничают или финансируют попавших в списки. К тому же из Белого дома прозвучали очередные угрозы по поводу новых мер против РФ в связи с «возможным» применением химического оружия в Сирии. Соответственно, опасения возрастали как снежный ком.

Наиболее активными продавцами российских бумаг были иностранные держатели, что и обусловило провал наиболее ликвидных фишек: Сбербанк (-17,04%), «Газпром» (-4,59%), «ЛУКОЙЛ» (-8,1%), «Роснефть» (-6,29%), «ВТБ» (-9,03%), ГМК «Норникель» (-14,53%).

Естественно, что на этом фоне никто уже не вспоминает о том, что комитет по разведке Конгресса США не обнаружил целенаправленного влияния РФ на выборы в США, а также никто не услышал новости об отсутствии российских хакерских атак на серверы избирательной системы США. Впрочем, глобальная конкурентная борьба ведётся Вашингтоном всеми доступными способами по множеству направлений одновременно. Вероятно, что распродажи на российском рынке продолжатся, но это уже станет возможностью для открытия длинных позиций по весьма привлекательным ценам. Однако необходимо ещё пережить заседание Совета безопасности ООН, а также очередные сюрпризы из Белого дома. Из позитива было лишь то, что г-жа А. Меркель, занимающая пост федерального канцлера ФРГ, подтвердила свою приверженность реализации проекта «Северный поток-2».

Рубль также терял свои позиции, хотя стоимость барреля к вечеру достигла уже 4135 рублей. На рынке существуют опасения, что нерезиденты начнут выводить свои средства как с рынка акций, так и с рынка ОФЗ. Естественно, что это весьма большие объёмы, которые неминуемо скажутся на курсе национальной валюты. Впрочем, уже в среду можно будет говорить что-то конкретное, когда поступят результаты очередных аукционов облигаций федерального займа. Вполне очевидно, что доходности по ним подрастут, но это может стимулировать дополнительный спрос. К тому же к среде должна пройти наиболее острая эмоциональная реакция на события. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 4,27% до 60,66, а европейская валюта росла на 4,65% до 74,70.

Американские торги могли бы завершиться более оптимистично, но в последний час торгов индексы резко сдулись на новостях об обыске в офисе юриста М. Коина, который обслуживает интересы Д. Трампа. Однако на рынке жили надежды, что Китай «сделает правильный шаг» по вопросу торговых барьеров. В частности. Д. Трамп намекнул в своём твитте о том, что между США и Китаем существуют несправедливые барьеры для торговли автомобилями. То есть американский экспорт автомобилей в КНР обкладывается налогом в 25%, а вот китайский лишь в 2,5%. По итогам дня DJIA подрос на 0,19% до 23979,10 п., а S&P 500 укрепился на 0,33% до 2613,16 п. Индекс волатильности повысился на 1,3% до 21,77 п.

Главной новостью азиатских торгов стало заявление президента КНР Си Цзиньпиня о том, что Китай обеспечит более свободный доступ на рынок финансовых услуг и в промышленность для иностранных компаний. В частности, будет расширен доступ на рынок страхования, будут снижены импортные пошлины на автомобили, а также изменены ограничения по владению автомобильными производствами. Пока речь не прозвучала, азиатские рынки начинали день в минусе. Однако слова президента Си внушили инвесторам изрядный оптимизм. Доходность по 10-летним американским казначейским обязательствам находилась на уровне 2,78%. К 8:40 (мск) Nikkei 225 – 21845,84 п. (+0,77%), Hang Seng – 30640,21 п. (+1,36%), Shanghai Composite – 3155,22 п. (+0,54%).

Нефть продолжила расти, повышались и котировки промышленных металлов на фоне новых надежд, что негативный сценарий торговой войны не реализуется. Кроме того, аналитики J.P. Morgan отмечают, что недавние изменения в администрации Белого дома существенно повышают риски ограничений для стран, которые относятся к числу ключевых поставщиков. В частности, речь идёт об Иране, Венесуэле и России. В банке прогнозируют, что средняя цена Brent в текущем году составит $69,5 за баррель, а WTI – $65,2 за баррель. Предварительные данные по опросу участников рынка также показывают, что американские запасы нефти могли незначительно увеличиться за прошлую неделю, а вот запасы нефтепродуктов, скорее всего, снизились. Китайская Sinopec сообщает, что в мае сократит закупки у Саудовской Аравии на 40% в пользу альтернативных поставок. К 9:00 (мск) Brent – $69,06 (+0,60%), WTI – $63,85 (+0,68%), золото – $1335,8 (-0,32%), медь – $6837,66 (+0,80%), никель – $13525 (+0,67%), палладий – $928,3 (-0,45%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 89,61. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,231 (-0,1%), GBP/USD – $1,413 (+0,04%), USD/JPY – 107,14 (+0,33%).

В целом внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Риски торговой войны ослабли, но для российского рынка это не имеет существенного значения. Заседание СБ ООН показало, что западные «партнёры» не нуждаются в каких-либо аргументах или фактах. Поэтому больших надежд на немедленное улучшение ситуации на рынке нет. Возможно, что во вторник распродажи продолжатся, хотя и не столь большими масштабами, как это было вчера. С другой стороны, торги понедельника более всего напоминают эмоциональный перебор в оценке последствий событий. Так или иначе, но лучше проявлять бдительность и не торопиться наполнять свой портфель новыми бумагами.