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Сегменты, наиболее уязвимые к новому потоку негатива, - валютный рынок и корпоративный долг


Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Российские финансовые рынки не выдержали комбинации из растущего санкционного давления и болезненных заголовков о боевых действиях в Сирии.

Вчера котировки многих категорий финансовых активов понесли наибольшие дневные потери за период последних лет.

Курс USD/RUB прибавил 4.2% до 60.54. Доходности ОФЗ выстрелили от 40-45 бп в наиболее коротких бенчмарках (1-2 года) до 18-23 бп в середине и на длинном участке кривой; рублевые процентные свопы прибавили 12-22 бп на горизонте 1-5 лет. Доходности российских долларовых суверенных еврооблигаций прибавили от 16 бп до 29 бп вдоль кривой; корпоративные долларовые инструменты также потеряли по несколько процентных пунктов в цене.

Эмоциональную реакцию рынков можно понять. Второй квартал изначально обещал быть не из легких для российских активов, учитывая комбинацию как внутренних (сезонная слабость текущего счета платежного баланса при покупках валюты Минфином, агрессивное позиционирование в сторону дальнейшего снижения ставок ЦБ, масштабные внутренние госзаимствования), так и внешних факторов (нестабильность на нефтяном рынке, шаткое равновесие в сегменте UST, неустойчивость спроса на риск). На это наслоилось накопленное за последние месяцы и годы позиционирование в пользу российских активов – как следствие, «искры» геополитических новостей хватило для полноценного «взрыва». 

Ключ к пониманию того, как долго продлится текущий виток гипер-волатильности на рынках и в какую сторону разрешится, лежит в плоскости геополитики. Мы сомневаемся, что у кого-то в принципе может быть четкое и обоснованное видение итоговых раскладов в текущих условиях крайней неопределенности. Ближайшая точка, за которой будут следить инвесторы, – принятие решение властями США по ответным мерам вследствие обвинений в использовании химоружия на территории Сирии (ожидается в следующие 2 дня). 

При этом, важно отметить, что вчера действительно наблюдались повышенные обороты на валютном рынке ($9.8 млрд в сегменте USDRUB_TOM) – однако, у нас не сложилось ощущения, что крупные иностранные инвесторы уже начали массированно закрывать свои позиции в российских долговых инструментах.

В итоге, траектория российских активов в ближайшие дни обещает быть крайне волатильной и зависимой от поступающих сообщений. По нашему мнению, сегменты, наиболее уязвимые к новому потоку негатива, – валютный рынок (пара USD/RUB как «любимый» способ играть на геополитических новостях) и корпоративный долг (ввиду рисков расширения санкционных списков).

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