Рынок акций РФ и рубль скорректируются вверх в начале дня

Как и в случае с рынком акций остается надеяться, что негатив, связанный с санкциями, был отыгран вчера полностью, и рынки обратят внимание на растущую нефть, от рубля тоже стоит ожидать банальной коррекции вверх после очевидной перепроданности накануне, рассуждает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара - 60,1-61,3 рубля, для европейской валюты - 74-75,4 рубля, оценил он.

Возможна небольшая коррекция доллара и евро вниз, ожидаемый диапазон курсов - 60-60,5 рубля за доллар, 73,5-74,5 рубля за евро, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

Ожидается открытие рынка акций недалеко от уровня предыдущего закрытия, в диапазоне 2085-2095 пунктов, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2070 и 2050, а в качестве сильных сопротивлений росту выступят отметки 2100 и 2150, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"Утреннее улучшение внешнего фона лишь сгладит продолжившееся после закрытия основных торгов в России падение фьючерсов на индексы Мосбиржи и РТС. Сегодня мы ожидаем волатильного движения указанных индексов в достаточно широком диапазоне. В первые часы торгов они будут нащупывать новые краткосрочные уровни поддержки и сопротивления", - добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 0,2-0,5% на фоне падения напряженности на рынках из-за возможной торговой войны между США и КНР.

В воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не ожидает торговой войны с КНР. Кроме того, президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил надежду на скорое урегулирование торгового спора с Китаем. При этом он рассчитывает на то, что Пекин в скором времени снимет торговые ограничения в отношении Соединенных Штатов.

Азиатские биржи с утра росли на 0,2-1,1%, японский Nikkei 225 - на 0,5%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 1,1%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра повышались на 1,2-1,7%. Стоимость нефти на утренних торгах росла на 1,31% - до 69,55 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,231 доллара против 1,232 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций ушел в понедельник в пике по основным индексам, отыгрывая введение новых санкций США, в лидерах падения бумаги "Русала" и En+, а также Сбербанка SBER. Впрочем, в "красный цвет" окрасились практически все бумаги на Московской бирже. Индекс Мосбиржи к закрытию упал на 8,34% - до 2090,88 пункта, индекс РТС - на 11,44%, до 1094,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 2,49 рубля - до 60,66 рубля, евро - на 2,32 рубля, до 73,7 рубля.