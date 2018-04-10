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Денежный рынок: ставки NDF выросли на фоне хеджирования валютного риска


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Вчера самая высокая активность наблюдалась на кривой NDF, которая сместилась вверх на 30–35 бп на фоне хеджирования валютного риска.

В частности, 3-месячная ставка NDF выросла на 34 бп, до 6,8%. Короткие ставки кросс-валютных свопов (до 3 лет) повысились на 25–30 бп, тогда как более длинные прибавили 10–15 бп. Ставки процентных свопов выросли на 16–20 бп на ближнем конце кривой, и на 10–12 бп – в середине и на дальнем ее конце. Ставка однодневного валютного свопа в течение дня почти не двигалась, и ее средневзвешенное значение осталось на уровне 6,54%. Тем не менее в конце дня рынок опустился до уровня бида Банка России, закрывшись на отметке 4,78% (возможностью валютного свопа с регулятором банки не воспользовались).

Короткие рублевые ставки выросли на 10–15 бп, несмотря на близкое завершение периода усреднения (обычно в это время банки направляют на рынок значительную часть свободных резервов, что ведет к снижению коротких ставок). Средневзвешенная стоимость однодневного репо под залог ОФЗ составила 6,8% (+10 бп). RUONIA в пятницу поднялась до 7,06% (+5 бп). Банк России провел однодневный депозитный аукцион «тонкой настройки» с лимитом в 500 млрд руб. Общий объем заявок составил 677 млрд руб., а средневзвешенная ставка немного снизилась по сравнению с предыдущим аукционом, до 7,20% (–1 бп).


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