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Рынок корпоративного долга не в полной мере ощутил на себе влияние распродаж на фондовом рынке


Облигации / Рынки
Семен Немцов
Семен Немцов
аналитик ИК "Рycc-Инвест"
 
В ходе торгов в понедельник, 9 апреля, российский рынок корпоративного долга не в полной мере ощутил на себе влияние распродаж на фондовом рынке.

Объемы торгов составили около 11 млрд руб., и под давлением находились бумаги с дюрацией от 2 лет. В особенности сильно просели выпуски с дюрацией от 3 лет, потерявшие в среднем по 0,9%. 

Хуже рынка смотрелись бумаги металлургического сектора, которые упали в цене в среднем на 4%. Аутсайдерами в отрасли оказались выпуски Русала и Мечела. Слабо смотрелись также облигации нефтегазовой индустрии, потерявшие в среднем по 40-45 б.п. 

В госсекторе торги проходили на максимальных оборотах, которые превысили 56 млрд руб. На дальнем отрезке кривой ОФЗ потеряли в среднем по 1,2%. Из наиболее ликвидных бумаг стоит отметить серии 26207 (-1,5%) и 26221 (-1,7%). 

Российские корпоративные евробонды сильно просели в цене. Из отдельных имен стоит отметить Полюс Золото, чьи длинные серии с погашением в 2024 гг. в моменте теряли почти 20%. Сильнее остальных пострадали бумаги металлургических и нефтегазовых эмитентов.


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