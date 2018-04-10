Возврат доллара в диапазон 57-58 рублей до конца года вряд ли возможен

Реакция на рынке крайне эмоциональная, что приводит к отрыву рубля от фундаментально обоснованных значений. Власти перешли к словесным интервенциям. Глава ЦБ сообщила об отсутствии рисков финансовой стабильности и готовности применить широкий инструментарий, имеющийся в арсенале ЦБ, в случае необходимости. Пока по оценкам ЦБ рисков финансовой стабильности нет.

Российская валюта останется крайне чувствительной к новостям о российско-американских отношениях и к ситуации в Сирии. Произошедший рост страновой премии, оцениваемой по показателю CDS, (текущее значение выше 145 пунктов по сравнению со значениями в районе 110 пунктов месяцем ранее) является устойчивым, что не позволяет рассчитывать на возврат курса в коридор 57-58 рублей за доллар до конца года.

Денежный рынок

Ситуация на рынке сохраняется достаточно стабильной. Краткосрочные рублевые ставки на МБК и по сделкам РЕПО находятся в районе отметок 6.9-7.1%. Спрос на рублевую ликвидность нейтральный. Сегодня регулятор проведет депозитные аукционы сроком на 1 и 7 дней. Установленные лимиты 0,7 и 2,7 трлн. руб., соответственно. Учитывая сложившуюся ситуацию на российском валютном и фондовом рынках можно предположить, что в ближайшее время регулятор проявит несколько большую активность по депо операциям, с целью абсорбирования ликвидности. Сегодня Минфин объявит параметры размещения ОФЗ, запланированного на завтра. Среднесрочные ставки не изменились - Mosprime 3m – 7.29%, 6m – 7.28%.