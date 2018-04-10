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Возврат доллара в диапазон 57-58 рублей до конца года вряд ли возможен


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Рубль остается под существенным давлением, рынок продолжает переоценивать российские страновые риски после нового раунда антироссийских санкций со стороны США.

Реакция на рынке крайне эмоциональная, что приводит к отрыву рубля от фундаментально обоснованных значений. Власти перешли к словесным интервенциям. Глава ЦБ сообщила об отсутствии рисков финансовой стабильности и готовности применить широкий инструментарий, имеющийся в арсенале ЦБ, в случае необходимости. Пока по оценкам ЦБ рисков финансовой стабильности нет.

Российская валюта останется крайне чувствительной к новостям о российско-американских отношениях и к ситуации в Сирии. Произошедший рост страновой премии, оцениваемой по показателю CDS, (текущее значение выше 145 пунктов по сравнению со значениями в районе 110 пунктов месяцем ранее) является устойчивым, что не позволяет рассчитывать на возврат курса в коридор 57-58 рублей за доллар до конца года. 

Денежный рынок

Ситуация на рынке сохраняется достаточно стабильной. Краткосрочные рублевые ставки на МБК и по сделкам РЕПО находятся в районе отметок 6.9-7.1%. Спрос на рублевую ликвидность нейтральный. Сегодня регулятор проведет депозитные аукционы сроком на 1 и 7 дней. Установленные лимиты 0,7 и 2,7 трлн. руб., соответственно. Учитывая сложившуюся ситуацию на российском валютном и фондовом рынках можно предположить, что в ближайшее время регулятор проявит несколько большую активность по депо операциям, с целью абсорбирования ликвидности. Сегодня Минфин объявит параметры размещения ОФЗ, запланированного на завтра. Среднесрочные ставки не изменились - Mosprime 3m – 7.29%, 6m – 7.28%.

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