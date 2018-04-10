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Лидер Китая дарит надежду инвесторам


Рынки
Ален Сабитов
Ален Сабитов
младший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Фондовые индексы США закрылись в плюсе.

S&P500 по итогам торгов прибавил 0,33%, а в течение сессии его рост доходил до 1,88% на фоне комментариев американских чиновников, стремившихся развеять опасения относительно желания начать торговую войну с Китаем. Технологический сектор прибавил 0,8% на ожиданиях хороших отчетов в этом сезоне. Однако последний час торгов стал худшим для американских индексов за четыре года после сообщения о том, что ФБР проводит обыск в офисе личного адвоката Трампа.

Доллар США снизился по отношению к основным мировым валютам, несмотря на рост фондовых площадок. По отношению к евро доллар упал с $1,2283 до $1,2320.

Бюро по защите прав потребителей (CFPB) может оштрафовать банк Wells Fargo (NYSE: WFC) на несколько сотен миллионов долларов или даже на $1 млрд за злоупотребления на рынке ипотечных кредитов и автострахования. Ясность в отношении расследования практики продаж финансовых продуктов в банке может помочь акциям WFC восстановиться после затяжного падения. 

Рынки восстанавливаются после распродажи в пятницу благодаря надежде на хороший сезон отчетов и снижению опасений относительно развязывания торговых войн. Сегодня Си Цзиньпин выступил на китайском аналоге Давосского экономического форума с оптимистичной для рынков речью. Лидер КНР говорил о приверженности политике открытости, что свидетельствует о намерении разрешить экономический конфликт между его страной и США, а не обострять ситуацию. Мы считаем, что S&P500 завершит сегодняшние торги ростом в пределах на 0,8%, до 2635 пунктов. 

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию индекса цен производителей (PPI) в США. Мы считаем, что показатель окажется на уровне ожиданий рынка (0,1%), потому что, несмотря на введенные импортные пошлины на алюминий, цены на металл снизились. Подобную динамику инфляции для производителей участники торгов воспримут позитивно, так как это будет свидетельствовать об отсутствии существенного влияния пошлин на промышленность.

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