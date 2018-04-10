На рынке США ожидается рост по всему фронту бумаг в пределах 1,5-2%

К счастью, запаса прочности все же хватило, чтобы индексы удержались в зеленой зоне и закрыли день небольшим плюсом. Причем следует отметить, что торговля внутри дня была настолько трендовой, что просто глаз радуется - раздолье для внутридневных спекулянтов и только! Собственно, основные объемы приходятся сейчас именно на них - долгосрочные инвесторы пока предпочитают оставаться в стороне и выжидать, чем дело закончится.

На отраслевом уровне все так же было очень даже прогнозируемо. Впереди планеты всей были акции медицинских и биотехнологических компаний, которые в среднем прибавили 1,1%. Следом за ними вторыми к финишу пришли (отгадайте - кто?), конечно же, акции технологического сектора. Их рост был не столь сильным, но все равно свои 0,6% они сделали. А вот все остальные «болтались» вблизи нулевых отметок - чуть выше и чуть ниже. А хуже всех при этом дела шли у акций компаний военно-промышленного комплекса. Здесь основной удар, если не считать по-прежнему депрессивные акции General Electric (GE, -1,76%), пришелся на акции авиастроительного гиганта Boeing (BA, -1,12%). По-видимому, еще не все покупатели этих акций желающие зафиксировать полученную прибыль сделали это. Так что вполне возможно эти акции еще некоторое время будут находиться под давлением продавцов.

Одним из героев вчерашнего дня вполне прогнозируемо стали акции алюминиевой компании Alcoa (AA, +5,35%), которые на фоне роста цен на алюминий из-за проблем прямого конкурента Alcoa - российской компании Русал, в ходе торгов вырастали даже более чем 7%, но к концу торгов немного сдали свои позиции.

Ожидания рынка 10 апреля

Все хорошо! По крайней мере, в это хочется верить после выступления лидера КНР на азиатском «давосском» форуме в Боао. Китайские индексы после выступления председателя Си тут же просто-таки улетели в космос и завершили день ростом почти в 2%. Остальные азиатские индексы реагировали хоть и не столь бурно, но весьма и весьма положительно. Аналогичную реакцию мы наблюдаем и на европейских рынках. Так что, все вокруг по-весеннему «зелененькое» и внушает вполне обоснованный оптимизм.

А поскольку сегодня больше никаких значимых событий не ожидается, то действительно можно надеяться, что торги пройдут в позитивном ключе. По крайней мере фьючерсы на основные американские индексы торгуются всю первую половину дня в уверенном плюсе, прибавляя к вчерашнему закрытию более 1%. И поэтому, если ничего не изменится, то можно сегодня ожидать роста по всему фронту бумаг в пределах 1,5-2%. Наибольшим спросом будут пользоваться акции прежде всего тех компаний, которые в последние дни были в числе отстающих, в том числе и лузеры вчерашнего дня - акции компаний военно-промышленного комплекса.